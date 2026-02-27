この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大雪】3月3日～4日は北日本中心に大雪のおそれ 低気圧が通過」と題した動画を公開。3月3日から4日にかけて低気圧が日本付近を通過する影響で、北日本、特に東北地方の山沿いを中心に大雪となるおそれがあるとして、今後の見通しを解説した。



松浦氏はまず、上空の気圧の谷（トラフ）と寒気の動きを分析した。3月3日に500ヘクトパスカルのトラフが予想されており、これに伴い地上の低気圧が発達するという。南からの暖気の勢いが強いため、東日本から西日本にかけては基本的に雨で推移する見込みだ。しかし、北東からの風が強まる東北付近では状況が異なる。松浦氏は「上空1500メートル付近で0度以下の寒気がとどまった状態がしばらく続く」と指摘し、標高の高い山を中心に雪の降り方が強まるおそれがあると解説した。



特に警戒すべき点として、松浦氏は雪の質を挙げる。「低気圧由来ですので水蒸気が多い」とし、「ドカ雪になったり、重たい雪になって、農業施設などへの影響も大きく出てくるおそれがある」と注意を促した。



具体的な降水の予想としては、2日頃から雨が降り始め、3日には東日本へと範囲が広がる。東北の雪に関しては、3日の午後から降り方が強まり、特に山沿いの地域では「長い時間、雪の降り方が強まるおそれが出てきている」という。予想降雪量はまだ発表されていない段階だが、松浦氏は「場合によっては影響が大きくなるような降り方になってくるおそれがある」と懸念を示している。また、4日は一時的に冬型の気圧配置となり、北陸の山沿いでも雪が降る見込みだ。



現時点では早期注意情報や警報級の可能性は示されていないが、松浦氏は「降り方、寒気の強さの程度によっては警報級の可能性も出てくるかもしれない」と述べ、最新の情報に注意するよう呼びかけて動画を締めくくった。