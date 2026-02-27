この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「大病院が『ずっと診てあげたい』と思う患者の特徴を現役医師がお教えします」と題した動画を公開。大きな手術を受けた後、同じ病院・同じ医師に継続して診てもらいたいと願う患者は多い。しかし、実際には別の病院を紹介されるケースが少なくない。動画では、この背景にある医療システムと、その中で例外的に「ずっと診てもらえる」ための意外なポイントを現役医師のひかつ先生氏が解説した。



ひかつ先生はまず、大学病院や地域の基幹病院といった「大きい病院」の役割について言及。これらの病院の使命は、難しい手術や高度な治療を必要とする患者を受け入れることであり、常に新しい患者のためのリソースを確保する必要があるという。そのため、「治療したら、あとの術後の経過は別の病院に送りたいというのが本音です」と、医療機関側の事情を説明した。



一方で、患者側は手術を担当した医師への信頼から、継続的な診療を望むのが自然な心理である。ひかつ先生も「患者サイドからすると不安なわけですよ」と理解を示し、紹介先の病院が地元で評判が良くないケースもあるなど、患者が抱える不安の具体例を挙げた。



では、どうすれば大病院に継続して診てもらえる可能性があるのか。ひかつ先生は、システムやルールとは別の側面として「人情」の存在を指摘する。医師も人間であるため、例えば感謝の気持ちを示す差し入れや、謙虚で礼節をわきまえた態度が心証に影響を与えることがあるという。「やっぱり、礼節は持っておいた方がいいですよ、患者さんサイドは」と述べ、横柄な態度の患者と、真摯に治療に向き合う患者とでは、医師の対応に違いが生まれる可能性を示唆した。ただし、公立病院の場合は贈答品が「ワイロ」と見なされるリスクがあるため注意が必要だとも付け加えた。



最終的に、大病院で継続して診療を受けられるかは、明確なルールだけでなく、医師との人間関係に左右される側面があることが示された。ひかつ先生氏は、そうした現状を踏まえ、「（診てもらえるかどうかは）あなた次第」という現実を語り、医師との良好な関係を築くことの重要性を説いて動画を締めくくった。