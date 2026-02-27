エミリン、夫顔出しの本格コスプレショットが話題「2.5次元すぎる」「思わず二度見」
【モデルプレス＝2026/02/27】YouTuberのエミリンが2月25日、自身のInstagramを更新。夫で会社員YouTuberの「時間マスターなりたい あだち」のコスプレ撮影でのオフショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】新婚の美女YouTuber「思わず二度見」イケメン夫の本格的な人生初コスプレ
エミリンは「2.5次元を撮影しているプロのカメラマンさんに 夫を撮影してもらったのですが テストとして私がはいらせてもらったので 共有しておきます」とつづり、自身とコスプレしたあだち、それぞれの写真を投稿。エミリンはコスプレはせずに、刀を舐めたり、刀を抜いて舌を出したりとおどけた様子で写真に収まっており、一方のあだちは青いカラーコンタクトを装着し、青みが買ったウィッグを被り、バッチリメイクでコスプレしている。
またあだちも自身のInstagramで「この度人生初めてのコスプレをさせていただき、その後写真撮影までしていただきました。薄桜鬼の斎藤一です」と記し、肩を押さえて苦しそうな表情を浮かべた写真を公開している。
この投稿に「全部良い写真」「最高な夫婦」「思わず二度見」「天才」「2.5次元すぎる」「頼んでるエミリン可愛い」などと注目を集めている。
エミリンはあだちと2025年8月10日に入籍したことを報告している。（modelpress編集部）
◆エミリン、夫・あだちの顔出しショット披露
◆エミリンの投稿に反響
