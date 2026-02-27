26日（木）、ペルージャの日本代表アウトサイドヒッター石川祐希が、セリエAのレギュラーシーズン最終戦を終えて自身のSNSで動画を通してコメントを残した。

今シーズンのセリエAで好調を維持し、最終節を待たずしてレギュラーシーズン優勝を決めたペルージャ。26日に行われた最終節のグロッタッツォリーナ戦もしっかりとストレートで勝利し、良い形でレギュラーシーズンを終えた。

石川も「今日はグロッタッツォリーナに3-0で勝ってレギュラーシーズンを終えました。この試合が始まる前から順位は決まっていましたけど、しっかり優勝して1位通過でプレーオフに入ることができます」と振り返った。

一方、石川は2月上旬に右ヒザを負傷。リベロ登録でベンチには入っているものの、グロッタッツォリーナ戦でも出場機会はなかった。

この後は重要なカップ戦やプレーオフが控える中、石川は「この後、スーペル・コッパだったりプレーオフが始まるので、そこに向けて僕はしっかり怪我を治して、なるべく早くチームに戻れるように、準備していきたいと思います。なるべく早くコートに戻るので楽しみにしていてください」と、復帰を誓った。

ペルージャは次戦、28日（土）23時30分からスーペル・コッパの準決勝で、前回大会決勝で勝利したトレンティーノと対戦する予定だ。