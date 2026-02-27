【bookfanプレミアム】「LINEマンガ」オリジナル作品公式グッズ取扱開始

紙書籍オンライン販売サービス「bookfanプレミアム」にて「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』（作：Gae）、『作戦名は純情』（文：kkokkalee、絵：Dledumb）、『コードネーム：バッドロー』（ストーリー：金正賢、作画：Lim lina）の公式グッズの受注販売が2月26日に開始された。

【写真】「LINEマンガ」作品グッズを見る

2025年3月に連載開始され「LINEマンガ 2025 年間ランキング」で1位を獲得した『枯れた花に涙を』の公式グッズは、蓮や樹里をはじめとしたキャラクターたちを描いた2026年のカレンダーやダイアリー、ミニキャライラストのアクリルキーリング、ぬいぐるみブローチ、アクリルスマホグリップ、PETフォトカード、デコステッカーなどがラインナップ。

ラブコメ作品『作戦名は純情』に登場するキャラクターたちのミニキャラぬいぐるみキーホルダーやアクリルマグネットクリップセットなど、人気キャラクターのポップでかわいさの詰まったグッズも多数取り揃えている。

また『喧嘩独学』の金正賢原作も話題のアクション『コードネーム：バッドロー』の公式グッズは、デスクマットやアクリルスタンド、缶バッジなど、すべて新しく描きおろしたイラストを使用したもの。各商品は全て「bookfanプレミアム」での受注販売。商品の詳細は「bookfanプレミアム」の販売ページより確認してほしい。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）