【中山記念／データ攻略】チェルヴィニアとカラマティアノスの「買い or 消し」　サンデーレーシング2騎で“買い一択”は

今週は中山競馬場で中山記念（芝1800m）が行われる。伝統の古馬GIIにGI馬をはじめとした好メンバーが集結した。

ここでは、過去10年からカラマティアノスとチェルヴィニアにフォーカスしたデータを取り上げる。

■カラマティアノスに「3.1.0.1」の追い風

前走中山金杯を人気薄で勝利したカラマティアノス。当時の走破時計が平凡である点から今回も人気盲点が予想される1頭だ。ややもすれば半信半疑の評価にある同馬に対し、データが下した結論は？

・前走中山金杯2着内の関東馬【3.1.0.1】

内訳をみると5番人気1着ウインブライト、8番人気2着ラーグルフなど手ごろな人気にあった馬の好走もチラホラ。GIに向けた始動戦として関西馬が出走するケースも多い一戦にあって、直近の中山で好走歴がある関東馬の信頼度は高い。

カラマティアノスについて補足すると、芝1800mは共同通信杯でマスカレードボールと0秒1差の接戦あり。同馬が制した共同通信杯は当時のレースレコードで、この舞台に対応しうる高速馬場適性を秘めているとジャッジ可能だ。連勝でGI戦線に名乗りを上げるシーンも想像したい。

■チェルヴィニアに立ちはだかる「0.0.0.7」

その一方で、一昨年に牝馬二冠を制したチェルヴィニアには鬼門データが。実績はこのメンバーでは断然。GIIのメンバー相手なら巻き返しを期待したいところだが、今回は血統が懸念材料となる。

・ハービンジャー産駒【0.0.0.7】

このなかにはペルシアンナイトやディアドラといったGI馬の名前も。タフな馬場・展開でこそ真価を発揮するタイプが目立つハービンジャー産駒にとって、時計の速い開幕週の中山芝で施行される中山記念との相性は最悪だ。

フェブラリーSなど先週重賞2勝のC.ルメールを背に人気が予想されるチェルヴィニア。それでもスピード競馬への不安と血統面のマイナスを加味したとき、中山巧者が揃ったここは“消し”の選択肢も考えたい。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。