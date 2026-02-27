NHK連続テレビ小説「ばけばけ」では、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルにしたヘブンによる妻への英語学習の様子が描かれる。歴史評論家の香原斗志さんは「ハーンの妻・セツは熱心に勉強したが、夫の面倒な性格が災いして、学習は中断された」という――。

■NHK朝ドラとは異なるハーンの英語レッスン

松野トキ（眄个△り）とレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が熊本に転居して4カ月ほど経った、明治25年（1892）3月のある日。ヘブンの勤務先である第五高等中学校（現・熊本大学）が閉校する、という話が持ち上がった。帝国議会で高等中学校の数を減らすことが審議され、そこで閉校する候補となり、早ければ6月いっぱいで学校がなくなってしまう、という話だった。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の第21週「カク、ノ、ヒト。」（2月23日〜27日放送）。

熊本大学五高記念館（旧・第五高等中学校本館）（写真＝MK Products／CC-BY-SA-3.0-migrated-with-disclaimers／Wikimedia Commons）

トキばかりか、養父母の司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）、それに女中のクマ（夏目透羽）や書生たちも、みなヘブンの収入で暮らしているため、ヘブンが失職したらどうすればいいのか、と不安になった。だが、幸いにも、第五高等中学校は存続することが帝国議会で決まった。

ホッと一安心である。ヘブンらは同僚教師であるロバート・ミラー（ジョー・トレメイン）の家で祝杯を挙げることになり、そこにトキも招かれた。その場で彼女は一種のカルチャーショックを受ける。家は瀟洒な洋館で、ロバートは妻のラン（蓮佛美沙子）と英語で談笑しているではないか。

ロバート夫妻に憧れをいだいたトキは、自分も英語を習得したくなった。ロバートの家から帰宅した晩には、早速、ヘブンのレッスンを受けるのだった。

以後、第22週「アタラシ、ノ、ジンセイ。」（3月2日〜6日放送）でも、トキの英語学習は続くようだが、トキのモデルの小泉セツも熊本で、ヘブンのモデルであるラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）から英語のレッスンを受け、熱心に勉強した。

■2人にとって切実な問題

「ばけばけ」では前述のように、トキが英語学習をはじめたのは明治25年3月だが、セツはその時点では、すでにかなりの勉強時間を重ねていたようだ。

長谷川洋二『八雲の妻』によれば、明治25年3月3日にハーンは、「ばけばけ」の錦織友一（吉沢亮）のモデルである西田千太郎に宛てた手紙で、セツへの英語のレッスンがすでに28回に達したことを伝え、「セツは英語に立派な進歩を示しています。彼女は、夏には大兄に少し英語で話が出来るだろうと考えているのですよ」と書いているという。

「ばけばけ」でも一時、トキはヘブンに怪談を熱心に語って聞かせた。このところ、そういう場面はないが、史実のセツは怪談や地元に伝わる伝承だけでなく、いろいろな職業の人から話を聞いたり、新聞の三面記事を細かくチェックしたりしながら、ハーンに書くための素材を提供した。

その際には、言うまでもないが、言葉による意思疎通が大切になる。それは後述するように、基本的には「ヘルンさん言葉」と呼ばれる日本語で行われたが、限界もある。英語で意思疎通できるか否かは、2人にとって切実な問題だったようだ。

パトリック・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）（写真＝Frederick Gutekunst／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■「this」は「デーシ」

とにかくセツは、英語をまったく解さなかった。だからハーンは、辞書を片手に片言の日本語で意思を伝えたが、複雑なことは伝えられない。そこで西田千太郎の助けを借りることも多かったが、熊本には西田もいない。いきおいセツが英語を学ぶ必要性は高まった。

こうして熊本で英語を学びはじめたセツ。その努力の跡は、2冊の『英語覚え書帳』に残されている。セツはハーンが語った英語の音を聴き取り、出雲なまりが微妙に混じった日本語で表記して、意味を添えている（意味は添えていないものも多いが）。

その「なまり」がどこか味わい深い同時に、先入観なく耳で聴き取ったものであるだけに、英語の標準的なカタカナ表記よりも、こちらのほうがネイティブの発音に近いようにも思える。

実例をいくつか示してみよう。

「I have eaten plenty.」は「アエ・ハブ・エテン・プレンテ（私たくさんたべました）」。「I am not hungry.」は「アエ・アン・ナタ・ハングレ（あなた・くうふく・なえですか）」。「Will you drink?」は「オエーレ・ユー・ドリンキ（あなたお茶すきですか）」。「dish」は「デショ（総てふた物を云フ）」。「hospital」は「アスペターロ（病院）」。「this」は「デーシ（近き物）」。「that」は「ダート（遠き物）」。「worm」は「ワールム（のくえ）。「cold」は「コールド（さむえ）。「man’s」は「マンヂ（男の）」……。

■英語を途中で教えなくなったワケ

微笑ましいのは、英語のレッスンをはじめたばかりのとき、ハーンがセツに書き取らせた表現に、ひとつだけ以下のようにやや長いものが入っていることだ。「You are the sweetest little woman in the whole world」がそれで、「ユオ・アーラ・デー・スエテーシタ・レトル・オメン・エン・デー・ホーラ・ワラーダ」と読み方が添えてあるが、日本語訳は記されていない。直訳すれば「あなたは世界中で一番かわいい女性です」。ハーンのセツへの深い愛情が読みとれる。

ただし、残念ながら、セツの努力はあまり報われなかった。結局、セツは英語を習得するには至らず、英語をとおして夫婦の会話を深めることはできなかった。

こうした英語学習は熊本で途絶えたが、明治29年（1896）、神戸を経て東京に転居すると、セツはレッスンを再開することを望んだ。このころ、熊本で生まれて4歳になろうとしていた2人の長男の一雄は、ハーンから英語を教わっており、自分もまた学びたいと考えたのだ。

ところが、そのころのハーンは、この人物らしい面倒な考えをいだいていた。日本女性のしとやかさに価値を見出(みいだ)し、英語を学ぶと、その美質が損なわれると考えて、セツにレッスンすることを拒んだのである。

■2人だけに通じる「ヘルンさん言葉」

それから3年半。その間、明治30年（1897）2月に次男の巌が、同32年（1899）12月に三男の清が生まれ、清が1歳になった同34年（1901）1月ごろからようやく、セツの願いは一部が叶えられた。ハーンが書き与えた英文を、セツが繰り返し書いたノートが残っているのだ。ただし、それを見るかぎり、会話ではなく筆記の練習なので、会話のレッスンはなかったのかもしれない。また、熊本時代からの進歩のあとはあまり見られず、セツの英語力が停滞したままだったことが伝わる。

というわけで、セツとハーンの意思疎通は、最後まで主として「ヘルンさん言葉」で行われた。ハーンは日本語を系統立てて学ばなかったが、単語や慣用句を覚え、「てにをは」といった助詞は付けず、動詞や形容詞は活用させず、語順も一部が英語風の、主語のすぐあとに動詞を置くという独特の日本語を繰った。そしてセツも、この言葉に合わせた。

ハーンの死後、エリザベス・ビスランド（シャーロット・ケイト・フォックスが演じたイライザ・ベルズランドのモデル）がまとめた『ラフカディオ・ハーンの生涯と書簡』に、セツの以下の言葉が収録されている。

「私ども二人だけの日本語の方は、必要に迫られて大きな進歩を見せました。この特別な日本語は、日本人の友人たちのどんなに上手な英語よりも、ヘルンにとって分かりやすいということになりまして、私の日本語をいつも喜んでくれました。ヘルンは、やがては日本語で一雄を教育したり、日本語でほかの子供たちに日本の物語を教えるようになりました」（長谷川洋二訳）

■世界で2人だけの言語

こうして「私ども二人だけの日本語」、すなわち「ヘルンさん言葉」が、夫婦にとって唯一のコミュニケーションツールとなった。それは2人が交わした手紙に確認することができる。とくに明治30年（1902）から毎夏、子どもたちを連れて静岡県の焼津で過ごしたハーンは、東京に残ったセツと手紙で近況を伝え合った。

明治37年（1904）8月10日、ハーンはセツにこんな書き出しの手紙を送った。「小ママサン スタシオン（駅） ニ タクサン マツノ トキ アリマシタナイ。ソノ ヨナ コドモニ ICE CREAM ヤル ムツカシイ デシタ」（焼津小泉八雲記念館所蔵）。「アリマシタナイ」は「ありませんでした」という意味で、典型的な「ヘブンさん言葉」だといえる。

セツは、8月12日付の手紙でこう答えている。「グド、パパサマ、アナタ、ノ、カワイ、テガミ、3トキ、ワタシノテニ、アリマシタ。ヨロコビデ、ワライマシタト、セップン、シマシタ、ヤイズノ、テイボウ、ノ、エ、オモシロイデス子ー。ヨキテンキデ、テンノイロキレイデス子ー。TOKYOオナジ、マイニチ、アツイ、デスヨ」（池田記念美術館所蔵）。

「子ー」は「ネー」と読む。いずれにせよ、見事に「ヘブンさん言葉」が「習得」されているのがわかる。この言葉でセツは、ハーンの執筆のアシスタントも務めたのである。

