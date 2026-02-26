26日（木）、女子チャンピオンズリーグ（WCL）のラウンド16・2ndレグが行われ、石川真佑が所属するノヴァーラ（イタリア）はスカンディッチ（イタリア）と対戦した。

ヨーロッパの各国リーグの上位チームが集うWCL。リーグラウンドではグループBを2位で通過すると、ラウンド16ではグループAを2位で通過したスカンディッチとの同国対決となった。

ホームで行われた1stレグではセットカウント3-1で勝利していたノヴァーラ。2ndレグでも石川はスタートから起用されると、デュースにもつれ込んだ第1セットを26-24で先取する。しかし、第2セット以降は流れをつかみ切れず、3セット連続で落とし、セットカウント1-3で敗れることに。

2戦合計のセットカウントが同点だった場合に行われるゴールデンセットに突入するも、勢いは完全にスカンディッチ。7-15という大差でノヴァーラはセットを落とし、逆転負けでWCLラウンド16敗退となった。

欧州での戦いが終わったノヴァーラ。残すはセリエAの戦いとなり、次戦はプレーオフ1回戦の1stレグ、キエリとのホームゲームが3月2日（月）1時から行われる。

■試合結果

ノヴァーラ（イタリア）1-3 スカンディッチ（イタリア）

第1セット 26-24

第2セット 17-25

第3セット 15-25

第4セット 21-25

ゴールデンセット 7-15