2児の母・吉田明世アナ、5段飾りのひな人形公開「豪華で素敵」「愛情が伝わってくる」の声
【モデルプレス＝2026/02/26】元TBSアナウンサーで現在フリーで活躍する吉田明世が2月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅に飾ったひな人形を公開した。
【写真】37歳元TBSアナ「豪華で素敵」自宅に飾った5段飾りのひな人形
吉田アナは「やっっっとこさ！」と添え、5段飾りのひな人形の写真を投稿。「慌てて飾ったから みんな微妙に真正面になっていない」と謙遜しつつも、衣装部分が赤や緑に色付けされた温かみのあるひな人形やひな道具が1段ずつ綺麗に並ぶ様子を披露した。また、ひな壇の横には、金魚や馬などの小さな人形の吊るしびなも飾られていた。
この投稿に、ファンからは「豪華で素敵」「心が温まる」「娘さんが喜びそう」「愛情が伝わってくる」などの声が上がっている。
吉田アナは、2011年に成城大学を卒業後、株式会社TBSテレビ入社・アナウンス部に配属。2019年に同社を退社し、フリーアナウンサーとして活動開始。2016年10月に番組でも以前より交際を認めていた5歳年上の一般男性と結婚。2018年に第1子女児、2020年に第2子男児を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
