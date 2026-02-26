Image: MOFT US

スマホアクセサリーで知られるMOFTの人気アイテム、MagSafe対応のカード収納付きスマホスタンドに、Apple（アップル）の「探す」対応モデルが登場しました！

MOFTの定番人気スタンド＆カードケース

MOFTの定番商品の1つ、収納付きのスマホスタンド。MagSafe対応なので、磁石でiPhone背面に簡単にくっつけることが可能。カード2枚ほど収納ができて、開くとそのままスタンドになる優れものです。

以前からAppleの「探す」機能（英語ではFind My）対応が熱望されていたアイテムで、今回、ようやくそれが叶いました。もしものときは、「探す」で場所を居場所を見つけることができます。

「探す」対応スタンドケースはMagSafeで充電。バッテリー持ちは6ヶ月ほど。見つけてもらうために音を発しますが、その音が70デシベルとかなり大きめ！ スタンドの素材自体はヴィーガンレザーMOVASで、通常モデルと同じです。

日本のMOFT公式サイトではまだ登場していませんが、グローバルサイトではすでに7,900円で販売スタート。4色展開です。

「探す」対応じゃないやつは、私のおすすめのアイテムです。私はもう何年もお世話になっており、ないと日常生活が困るほど。カラー展開が豊富なので、古くなって買い替え時に選ぶのも楽しい。買い替え時はAmazonセールに合わせる、Amazonセール定番商品でもあります。

個人的には「探す」機能はあってもなくてもいいけれど…。というのも、スマホから外すことがほぼないので。ただし、ポケットにスマホを入れがちな人は、たまに外れてしまうことがあるので注意。クレジットカードや身分証を入れてもち歩くことを思えば、「探す」対応でより安全に越したことはないですね。

Source: MOFT