BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」（10月発送、11,000円）と、「S.H.Figuarts 凱火＆響鬼オプションパーツセット」（11月発送、13,200円）の予約受付を、ECサイト「プレミアムバンダイ」内「魂ウェブ商店」にて2月26日16時に開始する。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」は、「仮面ライダー響鬼」20周年を記念したモデル。従来のモデルとは異なるメタリックネイビーで光の反射によって印象が変わるスーツのカラーリングと質感が表現されている。

骨格から造形を行なったボディには、自然かつ広い可動域を誇る関節機構を搭載。股間節、肩甲骨などの隙間を生まない関節機構を搭載。人体のラインを崩さずポージングを決められる。また、「変身音叉・音角」「ディスクアニマル」「音撃棒・烈火」は腰の「装備帯」にマウントした状態と、手持ち用がそれぞれ付属するほか、手持ち用の「音撃棒・烈火」に取り付けられる、炎の軌跡を再現したエフェクトパーツも付属する。

「S.H.Figuarts 凱火＆響鬼オプションパーツセット」は、「仮面ライダー響鬼」が搭乗する「凱火」と、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」などのアイテムと組み合わせ可能なオプションパーツのセット。実車さながらの豪華な質感を追求し、ハンドル・フロントフォーク・エンジン・マフラーにはメッキ加工が施されている。

さらに、別売りの「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」と組み合わせて遊べる「鬼幻術・鬼火」発動時の口腔部をオープンした状態の頭部パーツが付属する。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.」詳細

「S.H.Figuarts 凱火＆響鬼オプションパーツセット」詳細

サイズ：全高約145mm 商品内容：本体交換用手首パーツ左右各4種音撃棒＜烈火＞（手持ち用）音撃棒＜烈火＞（腰取付用）変身音叉＜音角＞（腰取付用）変身音叉＜音角＞（手持ち用）ディスクアニマル（手持ち用）3種ディスクアニマル（腰取付用）専用台座サイズ：全長約220mm 商品内容：本体烈火剣腰マウント用音撃棒パーツ後輪台座S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.用鬼火頭部パーツS.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダー響鬼 20th Anniversary Ver.鬼火エフェクトパーツ

(C)石森プロ･東映