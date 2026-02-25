「オン」から新作“クラウドモンスター 3”登場　全世界に先駆け東京で先行発売

「オン（On）」が、新作モデル「クラウドモンスター 3（Cloudmonster 3）」を発売する。2月26日に全世界に先駆けてOn Flagship Store Tokyo GinzaとAlpen TOKYOで先行販売を行い、3月5日からOn Store Tokyo Cat Street、取り扱い店舗、公式オンラインストアで販売する。

【画像をもっと見る】

新作では、ブランド史上初となる3層構造のクッショニングシステム「CloudTec®」を採用。大きく弧を描くようにカーブしたソールのロッカー形状が足のローリングを助け、力強い蹴り出しをサポート。また、ナイロン配合のSpeedboard®が着地のエネルギーを推進力へ変換し、エネルギッシュなランを実現するとしている。

サイズはメンズで25〜31.5cm、ウィメンズで22〜28cmをそれぞれ用意し、価格は各2万4200円。カラーは「Limelight | Seedlin」の1色展開。

あわせて、同じく新作モデル「Cloudmonster 3 Hyper」と、Onの技術を結集した史上最軽量モデル「LightSprayTM Cloudmonster 3 Hyper」も登場。発売日や価格は後日発表する。

◾️Cloudmonster 3

先行発売日：2026年2月26日（木）

取り扱い店舗：On Flagship Store Tokyo Ginza、Alpen TOKYO

一般発売日；2026年3月5日（木）

取り扱い店舗：On Store Tokyo Cat Street、取り扱い店舗／公式オンラインストア