今回のアップデート、特にS26 Ultraに注目です。

ついにSamsung（サムスン）からGalaxy S26シリーズとGalaxy Buds4シリーズが発表されました! より賢くなったおかげで毎日の生活において役立ちそうなGalaxy AIはもちろんのこと、Galaxy S26Ultraには世界初のプライバシー機能が搭載されました。

どんな新製品が登場し、それぞれ何がポイントなのかコンパクトにまとめました。

パフォーマンス向上が期待できる「Galaxy S26」「Galaxy S26+」

まずはいちばんスタンダードなGalaxy S26から。ディスプレイサイズは約6.3インチで、メモリは12GB。ストレージは256GBと512GBモデルになります。前モデルと比べて約5g重くなりましたが、バッテリー容量は4,300mAhにアップしています。

今回登場したGalaxy S26シリーズは全部で3つのモデル（S26/S26 +/S26 Ultra）が存在しますが、すべてのモデルにおいて角が丸みを帯びたデザインとなり、本体カラーも統一されました。プロセッサ（CPU）に関してもSnapdragon 8 Gen 5 for Galaxy採用により、通話の要約やAI消しゴムなどのAI処理の速度も前モデルの約2倍になったとのことです。

カメラ撮影機能に関しては、スーパー手ぶれ補正の新機能として追加された「水平ロック」を活用することで、端末を斜めに持って撮影したとしても常に水平を保ってくれたり、進化した「フォトアシスト」はプロンプト入力対応により、これまで以上に簡単かつ効率良く写真を編集できるようになりました。

大型モデルであるGalaxy S26+のディスプレイサイズは約6.7インチ。S26だとちょっと物足りなく、逆にS26 Ultraだとオーバースペック過ぎると感じる人にとって嬉しい選択かと。重さは約190gです。

Galaxy S26シリーズは「先回りするAIフォン」ということで、画面上の情報を読み取って、そのシーンに合った提案をしてくれるNow Nudgeが使えたり、Now Briefはユーザーにとって特に重要な通知を判断して表示してくれるようになりました。

覗き見防止機能のプライバシーディスプレイを搭載した「Galaxy S26 Ultra」

今回もっとも大きな進化を遂げたのは、フラッグシップモデルのGalaxy S26 Ultraであることは間違いないです。

まず本体の話で言うと、Ultra史上最もスリムなモデルになったほか、重さに関しても前モデルより4g軽い約214gを実現しました。

最大60W対応の超急速充電のおかげで、たった30分で0%から75%まで充電できるようになったほか、ベイパーチャンバーが大きくなったことで、放熱に関しても改善が期待できます。

Sシリーズ史上最も明るいカメラを搭載したことで、ナイトグラフィービデオを用いた夜間撮影では、より明るくノイズの少ない映像を撮ることができるようになったのも魅力的です。

また、モバイル業界世界初のプライバシーディスプレイを活用することで、覗き見を防止することも可能に。おそらくこの機能がGalaxy S26 Ultra最大の目玉かと。

ノイズキャンセリングと低音が強化された「Galaxy Buds4/Buds4 Pro」

Galaxy Buds4とGalaxy Buds4 Proについてはフィット感がアップしたほか、充電ケースに関してはデザインが新しくなり、イヤホンの収納が楽になりました。アクティブノイズキャンセリングが強化されたほか、Buds4 Proはウーファーのサイズが大きくなったことで低音が強化されたとのことです。

また、新機能としてヘッドジェスチャーにも対応したため、電話がかかってきたときには、うなずくことで応答、首を横に振ることで着信を拒否することができます。

