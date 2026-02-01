国産りんごの果実感とやわらか食感！クラシエ フーズ「しずく りんご 国産ピューレ仕立てやわらかシャーベット」
国産りんごの果実感をやわらかい口あたりで楽しめる新作シャーベットが登場します。
クラシエの「しずく」シリーズに、新フレーバー「しずく りんご」が加わります。
同じ発売日に「しずく ゆず」のパッケージもリニューアルされるため、春の食べ比べがしやすい展開です。
クラシエ フーズ「しずく りんご」
発売日：2026年3月23日容量：140ml販売チャネル：全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなど
同日展開：「しずく りんご」新発売／「しずく ゆず」パッケージリニューアル。
クラシエは食品を含む多彩な商品を展開し、公式サイトで商品情報やキャンペーン情報を発信しているブランドです。
「しずく」は果物のおいしさを閉じ込めた、やわらかな食感が特長のシャーベットシリーズです。
今回の新作は国産りんごピューレを使い、果実味と食感の両立を狙った設計で発売中。
「しずく りんご」は果実味を前に出した設計
使用原料：国産りんごピューレ具材：ダイス状りんご果肉
りんごピューレ由来のやわらかな甘みを土台に、果肉の存在感で食後感に変化をつけた構成です。
カップ系アイスで果実感を重視したい読者に合いやすいフレーバーです。
やわらかいさじ通りと氷晶感のバランス
しずくらしいなめらかなさじ通りに、シャリッとした氷晶感を重ねることでりんごらしい食感を表現しています。
やわらかさ一辺倒ではなく、後半に軽い食感の起伏が出る点がこの商品のポイントです。
同日リニューアルの「しずく ゆず」もチェック
使用原料：国産ゆず果汁アクセント：ゆずピール
ゆずフレーバーはパッケージを更新し、果実イラストと軽やかなグラフィックでシリーズの統一感を高めています。
りんごのやさしい甘みと、ゆずの香りのキレをその日の気分で選べるラインナップです☆
春先は冷たいデザートの需要が上がる時期なので、140mlサイズの果実系シャーベットは冷凍庫に置きやすい選択肢です。
食感の違いまで楽しみたいときは、りんごとゆずを並べて比較するとシリーズの設計意図が分かりやすくなります。
【国産りんごの果実感とやわらか食感！
クラシエ フーズ「しずく りんご 国産ピューレ仕立てやわらかシャーベット」】の紹介でした。
