次回受付までに差がつく実務整理を解説！スパイアソリューション「Well-being＆SDGs運用・発信の実践視点」
福岡市Well-being＆SDGs登録制度の最新公表を受けて、マスター認定企業が次回受付に向けた実務視点を発信しました。
受付期間外の今こそ、社内運用と対外発信を整えるタイミングとして注目されています。
認定取得をゴールにせず、採用と営業にどう接続するかまで示した内容です。
スパイアソリューション「Well-being＆SDGs運用・発信の実践視点」
発信日：2026年2月25日制度区分：福岡市Well-being＆SDGs登録制度（マスター／パートナー）受付状況：令和7年度第2回受付は2月時点で終了所在地：福岡県福岡市中央区天神5丁目5番13号設立：2019年
スパイアソリューションは、福岡市中央区に本社を置くBtoB・BtoC向けマーケティング支援企業です。
同制度は、働く人のWell-being向上とSDGs達成に向けた取り組みを行う事業者を登録する枠組みです。
今回はマスター認定企業の立場から、次回受付までに整えたい実務ポイントを3つの視点で整理しています。
申請情報を運用資産へ切り替える記録設計
対象情報：アンケート実施記録対象情報：社内共有の実施記録対象情報：改善施策の実行記録
申請時に集めた情報を提出用データで終わらせず、継続更新できる社内記録に再構成する視点です。
記録の散在を防ぐことで、次回申請準備と日常運用を同じ流れで進めやすくなります。
採用や組織づくりに転用できる状態を作ることが、制度活用の土台になります。
制度名を顧客価値へ翻訳する対外発信
BtoB訴求軸：組織運用の安定性BtoB訴求軸：継続支援できる体制BtoB訴求軸：コンプライアンス意識BtoC訴求軸：働く人を大切にする姿勢と対応品質の関係
制度名をそのまま掲出するだけでは、取引先や応募者に伝わる価値が薄くなりやすい構造です。
相手の判断基準に合わせて言語化すると、信頼材料として受け取られやすくなります。
認定の実績を顧客接点の価値へ翻訳する工程が、運用成果の差を生みます。
2月〜4月の更新業務を一体化する年間設計
重点期間：2月〜4月更新対象：採用広報更新対象：会社紹介更新対象：営業資料
年度末から新年度は更新業務が重なるため、制度説明を単体で出すよりも文脈設計が重要です。
働き方、健康、定着、顧客対応品質を同じストーリーで整理すると、広報と営業の一貫性が高まります。
受付終了後の時期を準備期間として使うことが、次回受付時の完成度につながります☆
認定制度は取得時の告知より、運用と発信を回し続ける段階で真価が見えやすくなります。
実務の見直しとメッセージ設計を同時に進めたい企業にとって、参考にしやすい整理です。
【次回受付までに差がつく実務整理を解説！
スパイアソリューション「Well-being＆SDGs運用・発信の実践視点」】の紹介でした。
