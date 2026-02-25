福岡市Well-being＆SDGs登録制度の最新公表を受けて、マスター認定企業が次回受付に向けた実務視点を発信しました。

受付期間外の今こそ、社内運用と対外発信を整えるタイミングとして注目されています。

認定取得をゴールにせず、採用と営業にどう接続するかまで示した内容です。

スパイアソリューションは、福岡市中央区に本社を置くBtoB・BtoC向けマーケティング支援企業です。

同制度は、働く人のWell-being向上とSDGs達成に向けた取り組みを行う事業者を登録する枠組みです。

今回はマスター認定企業の立場から、次回受付までに整えたい実務ポイントを3つの視点で整理しています。

申請情報を運用資産へ切り替える記録設計

申請時に集めた情報を提出用データで終わらせず、継続更新できる社内記録に再構成する視点です。

記録の散在を防ぐことで、次回申請準備と日常運用を同じ流れで進めやすくなります。

採用や組織づくりに転用できる状態を作ることが、制度活用の土台になります。

制度名を顧客価値へ翻訳する対外発信

制度名をそのまま掲出するだけでは、取引先や応募者に伝わる価値が薄くなりやすい構造です。

相手の判断基準に合わせて言語化すると、信頼材料として受け取られやすくなります。

認定の実績を顧客接点の価値へ翻訳する工程が、運用成果の差を生みます。

2月〜4月の更新業務を一体化する年間設計

重点期間：2月〜4月更新対象：採用広報更新対象：会社紹介更新対象：営業資料

年度末から新年度は更新業務が重なるため、制度説明を単体で出すよりも文脈設計が重要です。

働き方、健康、定着、顧客対応品質を同じストーリーで整理すると、広報と営業の一貫性が高まります。

受付終了後の時期を準備期間として使うことが、次回受付時の完成度につながります☆

認定制度は取得時の告知より、運用と発信を回し続ける段階で真価が見えやすくなります。

実務の見直しとメッセージ設計を同時に進めたい企業にとって、参考にしやすい整理です。

【次回受付までに差がつく実務整理を解説！

スパイアソリューション「Well-being＆SDGs運用・発信の実践視点」】の紹介でした。

