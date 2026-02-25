Photo: Yohei Amazaki

ボディはそれほど汚れてないけど、ホイールやヘッドライトの汚れが気になる…なんてことありますよね。クルマを部分的に簡単にキレイにしたいときには、携帯型シャワーが便利です。

お手軽に加圧式シャワーが楽しめます

携帯型の高圧洗浄機も魅力的ですが、安いアイテムでも1万円弱と、値が張ります。たまーに簡単な洗車をする用途としてはちょっと手が出ません。もう少し手軽なアイテムはないかな？と思ったときに出会ったのが、手動加圧式の「AQ. 携帯シャワー2.0L」。税込み998円。お手頃価格です。

ちなみにAQというのはオートバックスのプライベートブランド。カー用品のオートバックスが手掛けたアイテムという信頼感もうれしいところです。

使い方はいたってシンプル。タンクに水道水を入れてポンプを上下させて加圧するだけでOK。電池も充電も不要です。加圧の目安はポンプの上下15回ほど。開放バルブが作動して「シュー」と音が出れば加圧終了のサインです。

あとは、ハンドル上部にあるボタンを押すだけで、加圧された水が勢いよく吹き出します。途中で水の勢いが弱まってきたら、再度加圧します。

プランターの水やりにも便利

高圧洗浄機のようなパワーは望めませんが、定期的に洗車をしていて、たまに部分的な汚れを落とすくらいの用途ならば十分です。水の勢いだけで汚れを落とすことは難しいですが、水をかけながらブラシを使って汚れを落としたり、ウェスで拭きながら使うようなスタイルにはもってこい。

洗車以外にも庭木の水やりやベランダの掃除なんかにも便利です。とくにプランターへの水やりは遠くから狙いを定めてできるので、じょうろであげるよりも楽。これは意外な発見でした。庭やベランダまわりなど、水道設備がないところで、いろいろ便利に使えそうです。