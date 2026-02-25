EVと車載電子の拡大で、抵抗器の市場データを押さえる重要性が一段と高まっています。

今回公開されたレポートは、売上や販売量だけでなく、用途別の需要構造まで見通せる構成です。

調達や製品企画の判断材料を早めにそろえたい担当者に向く内容になっています。

QYResearch「車載薄膜チップ抵抗器日本市場分析レポート」

発表日：2026年2月24日分析対象期間：2021年〜2032年2025年市場規模予測：133百万米ドル2032年市場規模予測：210百万米ドル予測CAGR（2026年〜2032年）：6.9%

QYResearchは、グローバル市場の産業データを継続的に分析する調査会社です。

同社が公表する車載薄膜チップ抵抗器の見通しでは、2025年133百万米ドルから2032年210百万米ドルへの拡大が示されています。

今回のレポートは、車載向け薄膜チップ抵抗器の市場規模、主要企業動向、用途別需要をまとめて確認できる分析資料です。

市場規模と成長率の見通し

2026年市場規模：141百万米ドル2032年市場規模：210百万米ドル市場拡大量：69百万米ドル

公開されたサマリー図では、2025年から2032年にかけて右肩上がりの推移が明確に示されています。

成長率6.9%の前提を把握しておくと、車載電子領域での中期計画を数値ベースで組み立てやすくなります。

主要企業と用途セグメントの整理

主要企業掲載数：15社製品区分：4分類（0xxx／1xxx／2xxx／Others）用途区分：6分類（ECU／EVインフォテインメント／EV安全系／EV BMS／EVドライブトレイン／Others）

Vishay、Susumu、Panasonic、Yageoなど主要プレイヤーを同じ枠組みで比較できるため、競合把握の初期整理が進めやすい構成です。

用途別に需要を見ると、制御系と安全系のどこに成長余地があるかを切り分けやすくなります。

実務で使いやすい章構成

レポート構成：全10章企業ランキング分析：上位5社・上位10社将来予測レンジ：2026年〜2032年

市場概況から競合、地域、バリューチェーンまで章立てで分かれているため、必要な論点を短時間で引ける設計です。

新規参入の検討段階でも、既存事業の見直し段階でも、共通言語となる数字をそろえやすい一冊です☆

中長期の車載電子戦略を数字で固めたいときに、まず押さえておきたい分析資料です。

EV時代の勝ち筋が見える定量分析最新版！

QYResearch「車載薄膜チップ抵抗器日本市場分析レポート」の紹介でした。

よくある質問

Q. 2032年の市場規模予測はどれくらいですか？

210百万米ドルです。

Q. 予測期間の年間平均成長率は何%ですか？

2026年から2032年のCAGRは6.9%です。

Q. このレポートは何章構成ですか？

全10章構成です。

