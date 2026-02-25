元欅坂46の今泉佑唯さんは、22歳での出産・引退を経て、シングルマザーとして生きる覚悟を決めました。しかし、立ちはだかったのは所得制限の壁と、誰にも頼れない孤独な育児の現実でした。おむつ替えを中断して電話に出るという、綱渡りの在宅ワーク。「育児で痩せました」と明るく振る舞う彼女が一生懸命育児に励むのは、「父親がいないぶん、私がしっかりしなきゃ」という強い責任感からのことでした。ひとりの母親として直面した「自力」の限界と、当時の本音を伺いました。

【写真】「おむつ替え中に仕事の電話」しっかりしなきゃと自力で戦い抜いた10か月の記録（全12枚）

逃げるための引越し、貯金を切り崩して生活

── 2021年にお子さんを出産し、2022年10月に一度は芸能界の引退を発表されました。去年3月から活動を再開し、現在シングルマザーで子育てをしているそうですね。ひとりで育てる覚悟はどうやってされたのですか。

今泉さん：急に決めたわけではなく、1年くらい時間をかけて、本当にひとりで育てられるのかじっくり考えて決めました。子育ての協力を得られるよう両親の近くに引っ越すなど、徐々に準備していった感じです。

── シングルマザーになって変わったことはありますか。

今泉さん：生活の面で、そこまで大きく変わったことはあまりないです。もともとワンオペが好きなタイプで、家で誰かの存在を気にしながら子育てや家事をするより、自分が好きなようにできる方がよかったので。でも、やっぱり圧倒的に子育ての人手が足りないというのは感じていて、実家に通う頻度はものすごく増えました。

引退する前よりスリムになった印象の今泉佑唯さん

── 芸能界から離れていた間の生活は、どうやりくりしていたのですか。

今泉さん：私は貯金をするのが好きで。10代のデビュー時からコツコツ貯めていた貯金を切り崩していました。記者の方から逃れるために引越しをしたので、その費用は思わぬ出費でした。まだ引っ越して3か月だったので違約金もかかってしまって。本当に今までコツコツ貯めてきてよかったと思いました。数年分の貯金があったことでなんとか生活できていました。

── 行政のサポートなどは受けられましたか。

今泉さん：それが、役所からシングルマザーの手当てを申請してくださいと言われ、児童扶養手当を申請しようとしたのですが、前年の芸能界での収入を基準に見られるため、いただけないことがわかったんです。「頑張って働いてきたのに、なぜ…」と、同じシングルマザーでももらえる人とそうでない人がいる基準には、なんだかモヤモヤしましたね。

アイドルスマイルは封印。おむつ替え中に電話も

── それで、在宅での仕事を始められたのですね。

今泉さん：はい。子どもを育てるためにも「働かなきゃ」と思って、友達の紹介で自治体の廃品回収の受付（コールセンター）を始めました。当時はまだ子どもが小さく、なるべく自分の手で見守りたかったんです。

── 在宅とはいえ、育児をしながらの電話応対は過酷だったのでは？

今泉さん：携帯で電話を受けるのですが、勤務時間の10時から17時まではいつ電話が来るかわからないので、常にスタンバイしておく必要があります。おむつ替えの最中でも、電話が鳴ればいったん中断して出なければならない。ご飯を食べさせながら電話に出ることもありました。外出のタイミングも難しいのですが、子どもとずっと家にいることもできないので、近くの公園に出かけて外から電話に出ることもありました。

── 家にいられるメリットもありますが、子育てをしながら電話に出るのは大変そうですね。

今泉さん：電話相手は高齢の方が多く、私の声が聞き取りにくいと、家の中でも大声でしゃべらなくてはなりません。すると子どもが「ママ、うるさい！」と。電話口でも「今どこで電話しているんです？」と聞かれることがありました。

会社は子育てしながら働くことに理解があり、「お子さんがいてもいいですよ」と言っていただいていました。でも、だんだん私の方が申し訳なくなってしまって。子どもとも向き合えず、仕事でも気を遣う。その状況に耐えきれなくなって、10か月で辞めてしまいました。そのときできることを精一杯頑張ったんですけど、きつかったですね。心身ともに限界だったんだと思います。今思えばですが、実は働き始めた初日から熱が出てしまっていたので、そもそも向いてなかったんだなとは思います。

お子さんの世話をしながら電話に出ていたと話す今泉さん

── それは大変でしたね。その後は他の仕事を？

今泉さん：コールセンターの仕事が向いていないと思い始めてから、次は商品の品出しの仕事をしようと考えていたんです。子どもが起きているときに働くのではなく、日中は一緒に遊んで、子どもが寝てから両親に見てもらって働く方が、仕事にも集中できて気持ち的にいいのかもしれないって。早朝から深夜帯の品出しや、お料理が好きなのでスーパーでお刺身などを切る仕事なども探して考えていたんですけど…。両親から「日中、子育てをして夜働くのは体がもたないからやめなさい」と反対されて結局、働きませんでした。

「私が目を離したら…」追い詰めた責任感

── なぜ、そこまで自分を追い込んでしまったのだと思いますか。

今泉さん：産後のメンタルもあったと思いますが、当時は「自分が目を離したら子どもが危険な目に遭ってしまう」という心配で。家族以外の方に預けて万が一のことがあったら、いなくなっちゃったらどうしようと不安で。関係性がしっかり築けていない方に預けて何か起きてしまった場合、たとえわざとではなくても、私はその人を責めてしまうかもしれないと思ったんです。だから、幼稚園に入るまでは何があっても自分でみようと。

── 「しっかりしなきゃ」という思いが強かったのですね。

今泉さん：妊娠中は「自分が無事に子育てをできるのか」という不安で涙が止まらないことがありましたし、産後も不安定になることがありました。子どもが泣いても、まだ話せなかったころは「母親である私が子どもの要求をすべて読み取らなきゃ」と自分でプレッシャーをかけていました。

記者の方が外にいて、買い物に行くのも子どもを連れて行くのも不安で…。でも、私の思いとは裏腹に、手作りした離乳食は食べてくれず悩んで。私とばかりいたら同世代の友達を作ってあげられないと焦り、頑張って児童館へ連れて行くなど、毎日必死でした。でも児童館や公園で会うママさんとは、2回目会えることがなくて。連絡先を交換したいと言っても引かれちゃうかなとか、ママ友ってどうやって作るんだろうと思っていました。

去年から芸能活動を再開した今泉佑唯さん

── 責任感が強いんですね。それだけで十分、素敵なお母さんだと思います。引退前よりスリムになったのは、その時期の影響ですか。

今泉さん：そうですね。昔は太りやすく、体重も安定しないタイプで。妊娠中に16キロ太って助産師さんから叱られて。でも、ひとりで子どもを育てていくようになってから体重が急に落ちました。芸能界から離れて子育てに専念して、真夏の暑さの中、毎日何キロもベビーカーを押して歩き回っていましたからという理由もあったと思います。引退前より6キロ減りました。ようやくここ2年は落ち着いてきました。

── 育児に一生懸命な様子がものすごく伝わってきました。子どものためにとはいえ、そこまでひとりで頑張ってきた理由はなんだと思いますか。

今泉さん：シングルマザーだからこそ、という思いがあるのは大きいと思います。少しでも美味しいご飯を食べさせたいとか、楽しい毎日を過ごしてほしいという思いが生まれているのも、私がひとりで育てているからじゃないかなって。

子どもは、うちの家庭の状況ついてまだよくわかっていないと思うんです。会いたいと言ったら父親に会わせていますし、単身赴任中のお父さんみたいな感じで思っているのかなって。でも「父親がいないから私がひとりで頑張らなきゃいけない」という思いは、自分の中にずっとありますね。

「自分がしっかりしなきゃ」。そんな強い責任感から、誰にも頼れず、自分を追い詰めてしまった経験はありませんか？

おむつを替えながら、必死に仕事の電話に向き合う。今泉さんが直面した限界は、形を変えて私たちの日常のすぐ隣にも存在しているはずです。もし、あなたの周りに「ひとりで背負いすぎている人」がいたら、どんなことができれば少しだけ心が軽くなると思いますか。

取材・文：内橋明日香 撮影：岡利恵子 写真：今泉佑唯