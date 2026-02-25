【「スマッシュ」ダイヤモンドメタリックカラーズ】 価格：1,980円 【「Pentel Ain 消しゴム」限定 ダイヤモンドメタリックカラーズ】 価格：88円 【「Pentel Ain」限定シークレット ダイヤモンドメタリックケース】 価格：220円

ぺんてるは、ロングセラーのシャープペン「スマッシュ」の限定モデル「ダイヤモンドメタリックカラーズ」と、同仕様のケースを含むシャープペンシル替芯「Pentel Ain」の限定シークレット企画第2弾を、2月25日より全国の文具取扱店で発売する。

スマッシュは1987年の発売以来、シャープペンとしてはやや高価格帯ながら、書き心地やデザイン性がSNSでも話題になり若者を中心に再評価されている名品。

今回発売される「ダイヤモンドメタリックカラーズ」は、ダイヤモンドのような輝きを放つメタリックデザインの限定モデル。ラインナップは「ブルーダイヤモンドメタリック」と「ダイヤモンドメタリック」の2種類で、限定ペアデザインの消しゴム「『Pentel Ain 消しゴム』限定 ダイヤモンドメタリックカラーズ」も同時に発売される。

ダイヤモンドの輝きを再現したカラー

「『スマッシュ』限定 ダイヤモンドメタリックカラーズ」は新入学、新学期という節目に、前向きで輝くスタートを切ってほしいという想いを込めて企画されている。半ツヤ仕上げで自然な光沢と高級感のある「ブルーダイヤモンドメタリック」と、鏡面仕上げで鏡のような光沢のある「ダイヤモンドメタリック」の2色展開。

限定ペアデザイン消しゴムと替芯を同時発売

「『Pentel Ain 消しゴム』限定 ダイヤモンドメタリックカラーズ」はスリーブに特殊な加工印刷を施した消しゴム。「ダイヤモンドメタリックカラーズ」としてデザインを統一。スマッシュと共に楽しめるペアデザインとなっている。

「『Pentel Ain』限定シークレット ダイヤモンドメタリックケース」は、ブルーダイヤモンドメタリック、ダイヤモンドメタリック、ブラックの3種類のケースに入った替芯。サイズは0.5で濃さはHBとなっている。

Pentel Ain 限定シークレット ダイヤモンドメタリックケース 店頭キャンペーン

「Pentel Ain」の発売3周年を記念した店頭キャンペーン第2弾「Pentel Ain 限定シークレット ダイヤモンドメタリックケース 店頭キャンペーン」が開催される。

キャンペーンでは、今回発売されるキャンペーン限定色のブルーダイヤモンドメタリック、ダイヤモンドメタリック、通常版のブラックという3種類の替芯ケース「Pentel Ain」（0.5／HB）のうちいずれかが当たる。

