脱・税理士の菅原氏が循環取引のカラクリを解剖！『決算発表延期で株価も一時急落！外部流出も330億円で最強の監査法人が動くのか？』

『決算発表延期で株価も一時急落！外部流出も330億円で最強の監査法人が動くのか？』は、KDDIグループ子会社で発覚した架空取引を軸に、決算延期と株価の一時急落、その後の持ち直しまでを含めて背景を整理する内容である。動画が掘り下げるのは、その数字がどのような構造の上に積み上がっていたのかという点にある。



不正の中心とされるのは子会社ジー・プランとビッグローブで、複数年にわたり架空売上が計上されていたとされる。営業利益も積み上がり、結果として連結決算にも影響を与える形となった。さらに重要なのは、資金の一部がグループ外へ流出している点である。単なる帳簿上の操作ではなく、現金の動きを伴う以上、問題はより深刻になる。



菅原氏が動画内で丁寧に解説するのが「循環取引」の構造だ。広告取引を例に、広告主、代理店、外注先が多層的につながる業界特有の商流を示しながら、そのどこかに実態のない発注が紛れ込むと、取引が輪のように回り続ける仕組みを説明する。各段階で手数料が上乗せされれば、外形上は売上と利益が立つ。しかし実態が伴わなければ、最終的に残るのは説明困難な資金移動である。



加えて論点となるのが、連結という枠組みの中での「見え方」だ。巨大な売上規模を持つ企業グループでは、異常な金額であっても相対的には小さく映ることがある。株価が急落後に一定程度戻した事実も、その受け止め方と無関係ではない。一方で、絶対額としての規模や社外流出の事実は、企業統治の信頼性を問う材料となる。



終盤では、不正を未然に防ぐ実務的視点として、月次決算の積み重ねや重要取引の担当者を固定しない運用の重要性が語られる。特別な仕組みよりも、日常的なチェック体制の継続が抑止力となるという整理である。本件は単なる不祥事の紹介にとどまらず、数字の大きさに惑わされない読み解き方と、内部統制の在り方を改めて考えさせる事例である。