ふたつ折りスマホならジャマじゃない。

iPhoneに物理キーボードを後付けできるClicks Keyboard。文字入力がラクですし、押し間違えも減ることと思います。

実用的な反面、デザイン的にスマホが長くなるのが少々ヤボったい気もするんですよね。

モトローラ使いならこのケース

2024年モデルのふたつ折りスマホMotorola RazrとRazr+をお持ちなら、「Clicks Keyboard for Razr+」キーボードを後付けができます。

ケースを付けてもたためるので、長くならずポケットにしまえますね。

画面が広く使える

ふたつ折りの形状に合わせて、ケースは上下ふたつのパーツで挟むように装着します。脱着は挿し込むだけなので、タイピングしたい時にキーボードだけを使ってもOKです。

指で画面を覆わないので、全画面を見ながら、しかも指紋も付けずにタイピングができるのは大きな利点ですね。

タイピングだけじゃない

ゲームの操作もできますし、自撮りのシャッターとしても使えます、アプリが1発起動できるショートカットもあり、GoogleのAI「Gemini」の呼び出しもできちゃいます。

ショートカットは好みの設定もできますし、指が慣れたら手放せなくなりそうです。

せっかく保護用のケースを買うのなら、便利機能がいっぱい付いてる方がイイですね。

