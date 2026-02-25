¥«¥Î¥¢¤ÎOH²£ÅÄ´õÊâ¤¬º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà
¡¡24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ï¡¢²£ÅÄ´õÊâ¡Ê24¡Ë¤¬º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²£ÅÄ¤ÏÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢ÄëÄÍ»³Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¤Î2023Ç¯¤Ë¥«¥Î¥¢¤ØÆþÃÄ¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç24»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢175ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï²£ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥×¥ìーÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë°ìÂÇ¤äÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤â²¼¤ò¸þ¤«¤º¡¢Ãç´Ö¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë»Ñ¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥³ー¥ÈÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¥Áー¥à¤Ë°Â¿´´¶¤È³èÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤â²ù¤·¤µ¤âÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Î¥¢¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²£ÅÄ¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿²£ÅÄ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Áー¥à¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¹â¾¾ÂîÌé»á¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²£ÅÄ´õÊâ ¥³¥á¥ó¥È
¡Öº£¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤òÂàÃÄ¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤«¤é¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡¢²ø²æ¤Ç¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤1Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÍ¤êÆñ¤µ¤òÄË´¶¤·¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¡¢¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÇº¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ä´ò¤·¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥êー¥°Àï¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â²ñ¾ì¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¥¢¥Ä¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëOHANA¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥«¥Î¥¢¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¥êー¥°Àï¡¢¤³¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÎÏ¤ò¡¢¾¡Íø¤ËÊÑ¤¨¤Æ²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¢£¹â¾¾ÂîÌé´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¶á¤Ï¥×¥Ã¥·¥å¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤â³Ð¤¨¤Æ°ÂÄê´¶¤¬Áý¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë¤È¤Æ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À®Ä¹¤·¤Æ¤¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¤È¤¤¤¦½ê¤Ç¤Î°úÂà¤Ç¡¢¥×¥ìー¤ò¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î²£ÅÄÁª¼ê¤ÎÆ»¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¤Î³èÌö´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×