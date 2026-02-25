ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤ËÆüËÜÂç³Ø¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ーº´Æ£¶õµ¨¤¬²ÃÆþ¡ª
¡¡24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢º´Æ£¶õµ¨¡Ê22¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÇØÈÖ¹æ¤Ï39¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£ÅìËÌ¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤â»ý¤Ä¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÆüËÜÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡ÆþÃÄ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æº´Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⬛︎ º´Æ£¶õµ¨ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤ËÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢º´Æ£¶õµ¨¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎV¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
