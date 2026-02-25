整形に1000万円を投じた美人インフルエンサーが、勇気を持って意中の男性に想いを伝えたものの、結婚や将来を見据えた男性側のシビアな判断により、切ない結末を迎えた。

【映像】整形し絶世の美女となった現在の顔

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティである。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。2月24日配信回では、整形美女たちが真実の恋を探す「シリコンズラブ 〜整形女子の恋物語〜」の完結編が放送され、メンバーたちの恋の結末が明らかとなった。

ひかり（23）は、整形を繰り返すうちに男性への理想が高まってしまった自分を変えたいと願い、今回の旅に参加した。彼女が最後に選んだのは、マッスルバー店員のガッキー（28）であった。真っ白なチャペルで向き合ったひかりは、ガッキーがかけてくれた「そのままがいいよ」という言葉に救われ、肩の荷が下りたと告白。「ガッキーとなら素の自分を出せる」と、真っ直ぐな想いをぶつけた。

告白を受けたガッキーは、第一印象からひかりを一番いいと思っていたことを明かした。さらに、プールサイドでお姫様抱っこをした際に、ひかりが整形前の過去の写真を隠さず見せてくれたことに対しても「普通じゃできないと思う」と、その潔さを高く評価していた。しかし、これまでの良好な雰囲気から一転、ガッキーは「でも」と告げ、ひかりの気持ちを断るという意外な展開となった。

ガッキーは断りの理由として、ひかりが抱える「気持ちの浮き沈み」を挙げた。自身の仕事への理解などは嬉しかったとしつつも、タイミングによっては彼女を支えきることができないと判断。「長期的にお付き合いをしていくってなったら、精神的な安定をしている人の方がいいんじゃないかなと改めて思って」と、交際を真剣に考えたからこその、現実的かつシビアな本音を口にした。

誠実ゆえの残酷な言葉に、スタジオからは「なんでー！？」と悲鳴が上がったが、ひかりは一瞬ショックな表情を見せたものの、最後は無理に笑顔を作って感謝を伝えた。一人残されたひかりは、カメラに向かって「挑戦することは大事だと気づかされた。後悔はない。スッキリした」と語り、恋の終わりを前向きに受け止めていた。