東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「浦安ブライトンホテル東京ベイ」が「浦安D-Rocks応援キャンペーン」を開催。

浦安ブライトンホテル東京ベイ内のレストランを利用すると、ラグビーチーム「浦安D-Rocks」の観戦ペアチケットが抽選で当たるキャンペーンです☆

浦安D-Rocks×浦安ブライトンホテル東京ベイ 浦安D-Rocks応援キャンペーン

開催期間：2026年2月21日（土）〜3月8日（日）

対象レストラン：レストラン「カシュカシュ」、中国料理「花輭」、メインバー「マートレット」

賞品：NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第12節「浦安D-Rocks vs クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」観戦ペアチケット（5組10名）

応募方法：

1.浦安ブライトンホテル東京ベイの公式LINEをお友達登録

2.対象レストランに設置されている案内に記載されているキーワードをトーク画面に入力。

表示される申込フォームから必要事項を入力して送信

※当選発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます

浦安ブライトンホテル東京ベイが、ラグビーチーム「浦安D-Rocks」とコラボレーションした応援キャンペーンを開催！

「浦安D-Rocks」は千葉県浦安市を拠点とし、国内最高峰のNTTジャパンラグビーリーグワンの強豪ひしめくDIVISION1を舞台に、世界トップレベルの戦術と、最後まで諦めずに体を張り続けるプレーで多くのファンを魅了しています。

また、試合だけではなく、浦安市内の清掃活動や、子どもたちへのラグビー教室など、競技の枠を超えて「浦安の街を元気にする」ための活動を通じて、浦安市民からも愛されるチームとなっています。

今回のキャンペーンでは、期間中、浦安ブライトンホテル東京ベイ内のレストラン「カシュカシュ」、中国料理「花輭」、メインバー「マートレット」を利用した方が対象。

2026年3月21日（土）に江東区夢の島競技場にて開催される、「NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 DIVISION 1 第12節 浦安D-Rocks vs クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」の観戦ペアチケット（自由席）が抽選で5組10名に当たります。

国内最高峰ラグビーの興奮と熱狂を目の前で体感出来る内容となっています☆

ホテルレストランの食事で参加する、「浦安D-Rocks」出場のラグビー観戦チケットが当たるキャンペーン！

「浦安D-Rocks×浦安ブライトンホテル東京ベイ 浦安D-Rocks応援キャンペーン」は、2026年2月21日（土）から3月8日（日）まで、レストラン「カシュカシュ」、中国料理「花輭」、メインバー「マートレット」の浦安ブライトンホテル東京ベイ内の各レストランを利用すると参加できます☆

