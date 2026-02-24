日本寄港は“今回限り”の可能性

ディズニークルーズライン（DCL）史上最大の新造クルーズ船「ディズニーアドベンチャー」が2026年2月24日午前7時30分頃、東京港・東京国際クルーズターミナルに寄港しました。同船の船体規模は約20万8000総トン。東京港に入港したクルーズ船としてはもちろん、日本に寄港したクルーズ船としても最大サイズとなります。

日本ではこれまで見ることができなかったディズニーのクルーズ船ということで話題を呼び、平日にもかかわらず東京港周辺には多くの人が駆けつけ、カメラやスマホを向けていました。なかには子供連れなど、ディズニーのファンと思しき人の姿も目立ちました。

20世紀初頭のオーシャンライナーを思わせる白と黒の塗装に船体を一周する金色のライン、そしてディズニークルーズのファンネルマークを付けた赤い4つの煙突（ファンネル）の巨大な船がゆっくりと早朝の東京港に入ってきました。船首にはディズニーの船であることを象徴するミッキーマウス船長が大きく描かれ、船尾には錨に乗ったミッキーマウス船長とミニーマウス船長の像を見ることができます。

「ディズニーアドベンチャー」はディズニークルーズのアジア展開第一号として、3月10日にシンガポール発のクルーズでデビューする予定です。

同船はシンガポールを中心とした東南アジアでのショートクルーズに投入されるため、配船に変更がない限り日本へ来ることはありません。今回は新造船のお披露目や習熟航海も兼ねた回航の途中で東京港に寄港しました。

デカさをもうちょっと知ろう。たまげる！

「ディズニーアドベンチャー」の特徴は何と言ってもその巨大さです。回航中に通ったパナマ運河ですら、20万総トンを超えるクルーズ船は通過したことがなく、東京港にも横浜港にも寄港したことがありません。

2028年度には日本でも、オリエンタルランドが発注し、東京発着のクルーズに投入される「ディズニーウィッシュ」級の新造船が登場する予定ですが、それですら大きさは約14万4000総トン。現在、日本を発着するクルーズ船では最大の「MSCベリッシマ」が17万1598総トンですから、「ディズニーアドベンチャー」がどれだけ大きいかがわかります。

街が動いているようなもの!?

このように余裕がある船体を持つ「ディズニーアドベンチャー」には、最上級のコンシェルジュスイートをはじめとした2111室の客室が用意されています。乗客定員は約6700人、乗組員数は2500人。ミッキーマウスやミニーマウスなどのライブパフォーマンスを楽しめるダイニングや、各作品のテーマに沿った内装が特徴的なレストランがあります。



19デッキ構成でファンネルが4つもあるのも巨大船ならでは（深水千翔撮影）



映画『ベイマックス』の舞台となったサンフランソウキョウをモデルにしたエリアや、東京ディズニーシーが発祥の大人気キャラクター「ダッフィー＆フレンズ」のショーが行われるステージなどを設置。さらに最上階の19デッキにはマーベル作品をテーマにした洋上最長（全長250m）のジェットコースターが設けられており、「ディズニーアドベンチャー」がディズニークルーズの中でも唯一無二の存在であることが伺えます。



2025年12月にドイツ・ブレーマーハーフェンで引き渡された「ディズニーアドベンチャー」は大西洋を横断し、2026年1月15日にディズニークルーズの拠点である米フロリダのポート・カナベラルに到着。同港ではミッキーマウス船長とミニーマウス船長をはじめ、250人以上のキャストによる盛大な歓迎を受けました。

パナマ運河を通過した最大のクルーズ船となった「ディズニーアドベンチャー」はパナマ運河庁から初通航の記念盾をプレゼントされた後、西海岸のロサンゼルス港へ寄港。そこから太平洋を約2週間かけて横断し、東京港に到着しました。同日夜に東京国際クルーズターミナルを離れ、母港となるシンガポールへと向かいます。

前出の通り、2028年度には東京港を発着するディズニークルーズが就航する予定です。今回、「ディズニーアドベンチャー」が東京港に寄港したことで、あと少しで日常となる「洋上のディズニー」のイメージがつきやすくなったのではないでしょうか。