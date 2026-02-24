またしてもシェシュコが大仕事！ユナイテッドが敵地でエヴァートンを撃破してトップ4圏内に浮上！
23日(現地時間)、プレミアリーグ第27節でエヴァートンとマンチェスター・ユナイテッドが対戦し、1-0でユナイテッドが勝利を収めた。
試合は序盤からアウェイチームのユナイテッドがボール支配率で上回り、優勢に試合を進めるが得点を決めるまでには至らず、前半は0-0のスコアレスで折り返した。
後半に入るとエヴァートンが攻勢に転じ、試合は膠着した互角の展開となる。そうした中、ついにユナイテッドが先手を奪う。
リードを許したエヴァートンは、直後にタイリーク・ジョージを投入。攻撃のギアをさらに一段階上げ、終了間際の90分にはコーナーキックの本数が10本に達するなどユナイテッドゴールに迫ったが得点を奪うことができない。
結局エヴァートンは最後まで得点を決めることができず、ノーゴールのままタイムアップ。少ないチャンスをものにしたユナイテッドが敵地で貴重な勝ち点3を獲得し、トップ4圏内に浮上した。
［スコア］
エヴァートン 0-1 マンチェスター・ユナイテッド
［得点者］
マンチェスター・ユナイテッド
ベンヤミン・シェシュコ(71)