23日(現地時間)、プレミアリーグ第27節でエヴァートンとマンチェスター・ユナイテッドが対戦し、1-0でユナイテッドが勝利を収めた。



試合は序盤からアウェイチームのユナイテッドがボール支配率で上回り、優勢に試合を進めるが得点を決めるまでには至らず、前半は0-0のスコアレスで折り返した。



後半に入るとエヴァートンが攻勢に転じ、試合は膠着した互角の展開となる。そうした中、ついにユナイテッドが先手を奪う。





71分、自陣左サイドでボールを受けたマテウス・クーニャから前線のブライアン・エンベウモにボールが渡り、同選手が中にグラウンダーの折り返しを供給。これを走り込んできたベンヤミン・シェシュコが相手ゴールキーパーの位置を見て冷静にゴール右隅に流し込み、ユナイテッドが得意のカウンター攻撃から先制に成功する。リードを許したエヴァートンは、直後にタイリーク・ジョージを投入。攻撃のギアをさらに一段階上げ、終了間際の90分にはコーナーキックの本数が10本に達するなどユナイテッドゴールに迫ったが得点を奪うことができない。結局エヴァートンは最後まで得点を決めることができず、ノーゴールのままタイムアップ。少ないチャンスをものにしたユナイテッドが敵地で貴重な勝ち点3を獲得し、トップ4圏内に浮上した。［スコア］エヴァートン 0-1 マンチェスター・ユナイテッド［得点者］マンチェスター・ユナイテッドベンヤミン・シェシュコ(71)