AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÈ¯ÁÛÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡ÁÏÂ¤À¤Ï°ìÉô¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤Î¤â¤Î¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤±¤ì¤É¸¦µæ¤ÎÃßÀÑ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï¡ÖÏ¢ÁÛÎÏ¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡Ï¢ÁÛÎÏ¤¬ÁÛÁüÎÏ¤ò¹¤²¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÏ¢ÁÛ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëµ¯¤³¤¹¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢AI¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¡Ö´ØÏ¢¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡×¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ò²ÝÂê¤äÌÜÅª¤òµÆþ¡Ó
¤³¤ÎÌäÂê¤«¤éÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ò30¸Ä¤¢¤²¡¢¼¡¤Ë´ØÏ¢¤¬Çö¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ò100¸Ä¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê104¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡¤³¤ÎÊ¹¤Êý¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÅÀ¤Ï3¤Ä¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢ÀÜ¶á¡¦Îà»÷¡¦ÂÐ¾È¡¦¸¶°ø·ë²Ì¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÌÌÅª¤ÊÏ¢ÁÛ¤ò¡¢°ìµ¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Í¤¨¤ëÎÌ¤ò¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç½ÐÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡Âè»°¤Ë¡¢Ã±¸ì¤ÎÂ«¤¬¡ÈÈ¯ÁÛ¤Îµ¯ÇúºÞ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¿Í´ÖÂ¦¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¡AI¤ò»È¤Ã¤ÆÂçÎÌ¤ÎÃ±¸ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÏ¢ÁÛ¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢¼Á¤Î¤¤¤¤È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»Ë¡¡Ö´ØÏ¢¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡×¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ë¤³¤¦Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ãAI¤Ø¤Î¼ÁÌä¡ä
¡Ò¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡©¡Ó
¤³¤ÎÌäÂê¤«¤éÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ò30¸Ä¤¢¤²¡¢¼¡¤Ë´ØÏ¢¤¬Çö¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¤ò100¸Ä¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãAI¤Î²óÅú¡ä
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
È¯ÁÛ¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÄ¾·ë¥ï¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö±ó¤¤¤±¤É»È¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¥ï¡¼¥É¡×¤ò°ìµ¤¤Ë¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡ ÌäÂê¤«¤éÄ¾ÀÜÏ¢ÁÛ¤Ç¤¤ëÃ±¸ì¡Ê30¸Ä¡Ë
À®Ä¹¼Â´¶¡¿¾µÇ§¡¿¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¡¿ÌÜÉ¸ÀßÄê¡¿¥¥ã¥ê¥¢¡¿¤ä¤ê¤¬¤¤¡¿ºÛÎÌ¸¢¡¿Ä©Àï¡¿¥á¥ó¥¿¡¼¡¿1on1¡¿¶¦´¶¡¿¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¡¿¹×¸¥¼Â´¶¡¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¶¦Í¡¿¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¡¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¡¿ÂÐÏÃ¡¿¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¿Êó½·¡¿¸øÊ¿À¡¿¿®Íê¡¿Ç¤¤»¤ë¡¿´üÂÔ¡¿Ìò³äÌÀ³Î²½¡¿³Ø½¬µ¡²ñ¡¿¼«Î§¡¿½êÂ°´¶¡¿°ÕÌ£¤Å¤±¡¿¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×
¢ ´ØÏ¢¤¬Çö¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤Ï¢ÁÛ¥ï¡¼¥É¡Ê100¸Ä¡Ë
²Ð¼ï¡¿¥¨¥ó¥¸¥ó¡¿ÅÀ²Ð¡¿Ç³ÎÁ¡¿½ÅÎÏ¡¿½¬´·¡¿Ä«Îé¡¿ÊÉ¡¿Èâ¡¿¼ï¤Þ¤¡¿Í¾Çò¡¿Êª¸ì¡¿ÃÏ¿Þ¡¿¥³¥ó¥Ñ¥¹¡¿ËÁ¸±¡¿¥²¡¼¥à¡¿¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡¿¥Ð¥Ã¥¸¡¿¥é¥ó¥¯¡¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¿¥¹¥³¥¢¡¿¾Î¹æ¡¿½ËÊ¡¡¿¸÷¡¿±Æ¡¿ÇÈ¡¿¶õµ¤¡¿²¹ÅÙ¡¿Ç®ÎÌ¡¿º×¤ê¡¿Éô³è¡¿Ê¸²½º×¡¿¹ç½É¡¿É½¾´Âæ¡¿¥Þ¥¤¥¯¡¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡¿´ú¡¿À©Éþ¡¿Æ»¾ì¡¿½¤¹Ô¡¿»Õ¾¢¡¿Ãç´Ö¡¿¥é¥¤¥Ð¥ë¡¿¥é¥Ü¡¿¼Â¸³¡¿¼ºÇÔ¡¿²¾Àâ¡¿¸¡¾Ú¡¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿ÉñÂæ¡¿¥É¥é¥Þ¡¿¼ç¿Í¸ø¡¿ÏÆÌò¡¿µÓËÜ¡¿ÊÔ½¸¡¿È¯¿®¡¿SNS¡¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¿ÆüÊó¡¿¥Î¡¼¥È¡¿µÏ¿¡¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡¿¥Ç¡¼¥¿¡¿¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¿¥ì¡¼¥À¡¼¡¿¶À¡¿Áë¡¿É÷¡¿¥í¥±¥Ã¥È¡¿È¯¼ÍÂæ¡¿²ÃÂ®¡¿Ëà»¤¡¿¸ºÂ®¡¿ÌÂÏ©¡¿ÊõÃµ¤·¡¿¥¯¥¨¥¹¥È¡¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿Ä©Àï¾õ¡¿¥×¥ì¥¼¥ó¡¿¥Ô¥Ã¥Á¡¿Çï¼ê¡¿¶¦ÁÏ¡¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¿Î¹¡¿±óÀ¬¡¿¥¥ã¥ó¥×¡¿¶¶¡¿²ê¡¿ÅÚ¾í¡¿¿å¡¿ÈîÎÁ¡¿µ¤°µ¡¿Î®¤ì¡¿ÇÈÌæ¡¿Èâ³¨¡¿²»³Ú¡¿¥ê¥º¥à¡¿¥Æ¥ó¥Ý¡¿³×Ì¿¡¿²òÊü
¡¡¤Õ¤à¤Õ¤à¡£¡Ö¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡×¤È¤Ïµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÃ±¸ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ÎÏ¢ÁÛ¤òAI¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤éAI¤ËÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ±¤¸¥¹¥ì¥Ã¥É¤ËÂ³¤±¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãAI¤Ø¤Î¼ÁÌä¡ä
¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾åºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤µ¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ãAI¤Î²óÅú¡ä
¤¤¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë ¡ß ËÁ¸±¡×¤Ï¡¢¼ã¼ê¼Ò°÷¤Î¡ÈÌ¤Íè¡É¤È¡ÈÊª¸ì¡É¤òÆ±»þ¤Ë°·¤¨¤ë¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤Àß·×¼´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¡á¡Öº£¤Î»Å»ö¡×¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ
¡¦¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡á¡ÖÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¡×¤Ø¤Î»ëÅÀ
¡¦ËÁ¸±¡á¡ÖÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤òÃÖ¤¯¡×¹½Â¤
¤³¤Î3¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÂÎ¸³Àß·×¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ Ì¤Íè¤Ø¤ÎËÁ¸±¾õ ¡½ 3Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë°¸¤Æ¤¿¡ÈËÁ¸±Àë¸À¡É
Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ö3Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ø¡×¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¡£
¤¿¤À¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¦¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤È»×¤¦¤«
¡¦¤É¤ó¤ÊÅ¨¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«
¡¦¤É¤ó¤ÊÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«
¡¦²¿¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«
¤ò¡ÈËÁ¸±Êª¸ì¡É·Á¼°¤Ç½ñ¤¯¡£
¤½¤ì¤ò²ñ¼Ò¤¬¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ëÊÝ´É¡×¤·¡¢3Ç¯¸å¤ÎÀáÌÜ¤Ç³«Éõ¡£
¤Ê¤¼¸ú¤¯¤Î¤«¡©
¼ã¼ê¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤è¤ê¤â¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡×¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤¬¡È¥¯¥¨¥¹¥È¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¢ ¥¯¥¨¥¹¥È¥í¥°À©ÅÙ ¡½ Æü¾ï¶ÈÌ³¤ò¡ÖËÁ¸±µÏ¿¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë
RPG¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢
¡¦¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¡á¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È
¡¦Éô½ð²£ÃÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡á¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥È
¡¦½é¼õÃí¡¿½é¼ºÇÔ¡á¥Ü¥¹Àï
¤È¤·¤ÆµÏ¿¤¹¤ë¡£
È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¤½¤Î¥í¥°¤ò¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë²½¡×¤·¤ÆÊÝÂ¸¡£3Ç¯¸å¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤¬²¼¤¬¤ëÍýÍ³¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÈÀ®Ä¹¤ÎÈó²Ä»ë²½¡É¡£ËÁ¸±¥í¥°¤Ï¡¢À®Ä¹¤Î¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¡£
£ Ì¤Íè¤Î¸åÇÚ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¥×¥»¥ë ¡½ ¼ç¿Í¸ø²½¤Î»ÅÁÈ¤ß
¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬1Ç¯ÌÜ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¡×¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æ°²è¤ä¼ê»æ¤ò»Ä¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÍâÇ¯¤Î¿·¿Í¸¦½¤¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¼ã¼ê¤Ï¤³¤¦´¶¤¸¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Î°ìÉô¤Ê¤ó¤À¡×
¿Í¤Ï¡È¼õ¤±¼ê¡É¤è¤ê¡È·Ñ¾µ¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÞ¤ËÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ ²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ò¡ÈËÁ¸±À¤³¦¡É¤Ë¤¹¤ë
¡¦Éô½ð¡á¥®¥ë¥É
¡¦¾å»Ê¡á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ê¡¼¥À¡¼
¡¦·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡áÀ¤³¦´ÑÀßÄê
¡¦Ãæ´ü·×²è¡áÂçÎ¦¥Þ¥Ã¥×
¤³¤ÎÀ¤³¦´ÑÀß·×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤ÏÃ±¤Ê¤ëºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖËÁ¸±¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ ¼ºÇÔ¥«¥×¥»¥ë ¡½ ¼ºÇÔ¤òÊõÊª¤ËÊÑ¤¨¤ë
¼ã¼ê¤¬·Ð¸³¤·¤¿¼ºÇÔ¤ò¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¥«¥×¥»¥ë¡×¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¡£¿ôÇ¯¸å¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î¼ºÇÔ¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä©Àï¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤¼¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë ¡ß ËÁ¸±¡×¤¬¸ú¤¯¤Î¤«
¼ã¼ê¤¬²ñ¼Ò¤òÎ¥¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤³¤ËÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ÏÌ¤Íè¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡£ËÁ¸±¤Ïº£¤òÊª¸ì¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
Ì¤Íè ¡ß Êª¸ì = ¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È
¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¼ã¼ê»Üºö¡×¤ÎÏÈ¤ò°ìÃÊ°ú¤¾å¤²¤ëÈ¯ÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È»Üºö¤Ï¡¢¡ÖÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤ä¡Ö1on1¤Î²þÁ±¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È´ÉÍý¤ÎºÇÅ¬²½¡É¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ò¡È´ÉÍýÂÐ¾Ý¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÊª¸ì¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ëÅÀÅ¾´¹¤¬Èó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë½¨°ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ¤Íè»ëÅÀ¤ò¶¯À©Åª¤ËÁÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¼ã¼ê¤ÎÎ¥¿¦ÍýÍ³¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¡È¤¤¤Þ¤¬¤Ä¤é¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¹½Â¤Åª¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ÂÁõ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êº¹¤¬¤Ä¤¯¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸È¯ÁÛ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢µ»Ë¡¡Ö´ØÏ¢¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡×¤ò¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù·ÇºÜ¤Îµ»Ë¡¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»ö¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë