“軽”より安くてガソリン代「0円」！ 新車88万円の「“めちゃ小さい”クルマ」実車公開！

小型モビリティの開発・販売を手掛けるバブル（神奈川県伊勢原市）は、2026年2月25日から27日までの3日間「東京ビッグサイト」で開催される介護用品・高齢者施設向け設備・サービスの専門展「第12回 CareTEX（ケアテックス）東京 26」に出展すると発表しました。

同社のブースでは、普通自動車免許で運転できる屋根付き3輪モビリティ「ビベルCOCO」の実車を展示するといいます。

【画像】超カッコいい！ これが新車88万円の「“めちゃ小さい”クルマ」です！（50枚）

現在、介護業界では深刻な人手不足に加え、長引くガソリン価格の高騰によるデイサービス等の送迎コスト増加が施設運営における大きな課題となっています。

さらに、利用者の自宅へ向かう住宅街の細い路地では、一般的な送迎用ミニバンやワンボックスカーでは進入が難しい場合もあり、ドライバーの負担や事故リスクという現場ならではの悩みも抱えています。

そうした介護現場の課題を解決すべく、新たな送迎・移動手段としてバブルが提案するのが、今回展示されるビベルCOCOです。

ビベルCOCOが介護の環境に適しているといえる理由としては、その絶妙なサイズ感とEV（電気自動車）ならではの特性にあります。

全長2360mm×全幅1080mm×全高1680mmという超コンパクトな車体は、ボディのスリムさを活かして、一般的な送迎車が入れないような狭い路地でもスイスイと奥まで進入できます。

利用者の玄関先まで横付けしやすいため、歩行に不安のある高齢者の移動負担を最小限に抑えることが可能です。

さらに、屋根と雨よけサイドカバーが標準装備されているため、天候の悪い日でも利用者を雨風から守りながら安全に送迎できます。

また、電動モーター駆動であることも、福祉施設での運用において大きなメリットを生み出します。

走行音が非常に静かなため、早朝や夕方の住宅街での送迎でも近隣住民の迷惑にならず、乗車する高齢者にもエンジン音や振動によるストレスを与えません。

排気ガスも一切出ないクリーンなモビリティであるため、介護施設の敷地内や玄関ロビーのすぐそばまで気兼ねなく乗り入れることができます。

さらに施設運営側にとっても、ビベルCOCOはコストダウンに繋がります。

同車の動力は100%電気で、特別な設備は必要なく家庭用コンセントから充電が可能。

100km走行あたりの電気代は約150円に収まり、高騰するガソリン代を大幅に削減できます。

さらに、法的には車検や車庫証明が不要であるため、車両の維持管理にかかるコストも最小限に抑えられます。

運転免許についても、特別な「二輪免許」は不要で、一般的な「普通自動車免許」で運転できます。

3輪構造による高い安定性に加え、直近の改良では坂道でも安心な「フットディスクブレーキ」や、施設内での安全な後退をサポートする「高画質モニター付きバックカメラ」を標準装備するなど、運転に不慣れなスタッフでも安心して扱えるよう、安全性が追求されているのです。

このようにバブルが展開するビベルトライクシリーズは、すでに累計販売台数300台を突破し、全国で活躍しています。

CareTEX東京の同社ブースでは、ビベルCOCOの実車が展示され、実際のサイズ感や利用者の乗降性を直接確かめることができます。

あわせて、介護施設での具体的な活用事例の紹介や、導入費用・運用方法に関する個別相談、EVトライクの法規区分や安全性についての説明も行われる予定です。

※ ※ ※

利用者に優しく、施設運営のコストとスタッフの負担を下げるビベルCOCO。

介護送迎のあり方を変える次世代のモビリティとして、展示会場で大きな注目を集めることになりそうです。