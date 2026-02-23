「ますますご褒美感が...」ハーゲンダッツのアイスが3月1日出荷分から値上げへ。

期間限定商品の「ロイヤルミルクティークランチ」／東京バーゲンマニア編集部撮影

ハーゲンダッツ ジャパンは、2026年3月1日出荷分から、アイスクリームの希望小売価格を改定します。

価格改定の発表を受け、SNSでは「ますます自分へのご褒美感が出てきましたね」「買えなくなる」「更に手が届かなくなる」「2月までにたくさん食べておかないと...」といった声が寄せられています。

税別20円の値上げ

価格改定の主な理由は、原材料および包装資材の価格やエネルギーコストの上昇に加え、物流費、人件費などの高騰です。今後もコスト上昇傾向は長期的にも継続することが予想され、企業努力だけではコストアップの吸収は極めて困難であると判断し、価格改定を決定したといいます。

価格改定の詳細は以下の通りです。いずれも税別表記。

・ミニカップ／クリスピーサンド／バー

現行価格325円→改定後345円

・アソートボックス

現行価格995円→改定後1055円

・パイント

現行価格895円→改定後950円

・ギフト券

現行価格814円→改定後865円

ハーゲンダッツのアイスが好きな人は、2月中に買いだめしておくのが良さそうです。

ここ最近発売された期間限定フレーバーを紹介します。

＜2月3日〜期間限定＞

・ミニカップ「ブリュレチーズケーキ」

ブリュレアレンジならではの香ばしい風味を、なめらかさとカリっと食感のコントラストとともに楽しめるアイスです。

・GREEN CRAFT ミニカップ「アフォガート〜薫るエスプレッソ〜」

クリーミーな豆乳ベースのバニラアイスと、香り高いエスプレッソを組みわせることで、イタリア発祥のスイーツ「アフォガート」を表現したアイスです。

＜1月20日〜期間限定＞

・クリスピーサンド「贅沢いちごミルク」

果肉感のあるいちごソースを加えたミルクアイスクリームを、いちごコーティングで包み、ホワイトウエハースでサンドしています。

・バー「ロイヤルミルクティークランチ」

記者のお気に入りは、バーの「ロイヤルミルクティークランチ」です。ザクザク食感が楽しく、濃厚な紅茶の風味を堪能できました。ミルクティー風味のアイスが好きな人におすすめです。

