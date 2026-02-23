JR四国は2026年4月1日利用分より「阪神・四国WEBきっぷ」などのフリーきっぷを、JR西日本のインターネット予約システム「e5489」で新たに発売します。これにともない、長年親しまれてきた「阪神往復フリーきっぷ」などの往復型・窓口販売商品は2026年3月31日で販売を終了します。

今回の変更は、JR四国が推進する「Smart改革」の一環。従来の「窓口で買う往復セット」から「スマホで予約する片道単位」へと、切符のあり方が根本から変わります。本記事では、新旧きっぷの価格比較、フリーエリア廃止の影響、そして「窓口で買えない」という最大の注意点について、初めての方でも分かるよう分かりやすく解説します。

何が新しくなった？「往復縛り」からの解放

今回の改定の最大のポイントは、旅行スタイルの変化に合わせた「柔軟性」です。

これまでの主力商品だった「阪神往復フリーきっぷ」などは、往復とも鉄道利用が条件で、有効期間内に往復する必要がありました。

新登場の「阪神・四国WEBきっぷ」はすべて「片道単位」での発売です。

これにより、「行きは鉄道、帰りは高速バスや飛行機」「滞在期間が無制限（実家への帰省など）」といった、自由な旅程が組めるようになります。その代わり、大阪・神戸エリアの「JR・私鉄乗り放題」といった付帯特典は廃止され、シンプルな乗車券＋特急券のセット商品へと生まれ変わりました。

【徹底比較】これまでのきっぷvs新しいきっぷ

従来の商品と新商品を比較すると、明確なコンセプトの違いが見えてきます。

1.販売形態の違い

旧：往復セット販売（有効期間4日間など）

新：片道ごとの販売（有効期間1日間）

2.フリーエリアの有無

旧：阪神エリアのJR・私鉄乗り放題特典あり

新：フリーエリアなし（設定区間の単一利用のみ）

3.予約・購入方法の劇的な変化

旧：駅のみどりの窓口、券売機、電話予約などが主流

新：スマホ・PCの「e5489」予約限定（※駅窓口では購入不可）

2026年3月末で「廃止」となる主な商品

新しいきっぷの登場と引き換えに、以下の商品は発売を終了します。きっぷにより発売終了日が異なるため、駆け込み利用を考えている方はご注意ください。

発売を終了するトクトクきっぷ

新商品「阪神・四国WEBきっぷ」の価格と利用法

ここからは、新しくメインとなる「阪神・四国WEBきっぷ」について解説します。

四国内の各駅と大阪市内・神戸市内を結ぶ、特急＋新幹線のセットきっぷです。

利用期間：2026年4月1日(水)〜2027年3月31日(水)

主要区間の価格表

価格設定は「普通車指定席用」と「グリーン車用」があります。詳細な設定区間と価格は以下の公式表をご確認ください。

【e5489 専用】阪神・四国 WEB きっぷの設定区間と価格

購入方法の注意点：「e5489」専用です

このきっぷは、JR西日本のネット予約サービス「e5489（いいごよやく）」専用商品です。

購入ステップ

1.スマホやPCで「e5489」にアクセス・ログイン（要J-WESTネット会員登録）。

2.利用日の1ヶ月前から前日までに予約・決済。

3.【重要】乗車前に必ずきっぷを受け取る

予約したきっぷは、JR四国・JR西日本の「みどりの券売機」「指定席券売機」などで、乗車前に紙のきっぷとして発券する必要があります。「チケットレス」ではない点に注意してください。

【e5489 専用】阪神・四国こだま WEB きっぷ（新発売）

時間はかかっても安く移動したい派に向けて、2名以上で利用可能な「阪神・四国こだまWEBきっぷ」も設定されます。山陽新幹線区間で「こだま」および一部の「ひかり」を利用することで、価格をさらに抑えることができます。

こちらも利用期間は2026年4月1日からで、乗車日の1ヶ月前から前日までの予約が必要です。

利用期間：2026年4月1日(水)〜2027年3月31日(水)

主要区間の価格表

有効期間は1日間。詳細な設定区間と価格は以下の公式表をご確認ください。

【e5489 専用】阪神・四国こだま WEB きっぷの設定区間と価格

岡山発着・乗り継ぎ向け新商品など複数登場

新幹線を利用しない岡山発着の旅や、EXサービス（エクスプレス予約）との併用派にも、「e5489 専用」で新しい選択肢が用意されました。

トク割WEBきっぷ（岡山発着）

松山・高知・徳島などから岡山駅までの特急利用ならこちら。前日まで購入可能です。

利用期間：2026年4月1日(水)〜2027年3月31日(水)

【e5489 専用】トク割 WEB きっぷの設定区間と価格

【参考・継続発売】WEB 早特７（岡山発着）

同じく岡山駅までの特急を利用できる「WEB早得7」を継続して販売。利用日1ヶ月前の10時〜7日前まで購入可能です。

利用期間：2026年4月1日(水)〜2027年3月31日(水)

【e5489 専用】WEB 早特７の設定区間と価格

【EXサービス限定】乗継チケットレス特急券

東海道・山陽新幹線を「EXサービス」で予約し、岡山駅で特急に乗り継ぐユーザー向けの商品です。こちらは乗車券が含まれていない「特急券のみ」の商品ですが、券売機での発券が不要な「完全チケットレス」で乗車できます（当日購入OK）。

利用期間：2026年4月1日(水)〜通年

【e5489 専用】［EX サービス限定］乗継チケットレス特急券の設定区間と価格

WESTER ポイント特典チケットレス

貯まった「WESTERポイント」を使って、快速「マリンライナー」の指定席をおトクに利用できるチケットレス商品も登場します。こちらは乗車券が別途必要ですが、所定のポイント数だけで指定席券やグリーン券として利用できます。

当日（出発2分前）まで予約可能で、チケットレスで乗車できるため、日常的な利用にも便利です。

利用期間：2026年4月1日(水)〜2027年3月31日(水)

【e5489 専用】WESTER ポイント特典チケットレスの設定区間と価格

「窓口に並ばない」が加速 それが常識？

2026年春、JR四国の切符は「紙からデジタルへ」と大きな舵を切ります。これまでは「駅の窓口で相談しながら往復切符を買う」のが一般的でしたが、これからは「移動中にスマホで片道分を確保する」スタイルが標準になります。

長年愛された往復きっぷの終了は寂しいものですが、片道単位で自由に旅を組み立てられる新システムは、現代の多様な旅行スタイルにマッチしたものと言えるでしょう。また、24時間好きな時に予約ができ、変更もスマホ上で完結する利便性は一度使うと手放せません。 3月中に四国・関西旅行を計画されている方は、最後の「フリーエリア」を使い倒すか、一足早く4月からの「WEB予約」をマスターするか。新しい旅の準備を、今のうちから始めてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR四国、TOP画像：PIXTA）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）