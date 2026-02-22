インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、都道府県別「女子のかわいい方言」ランキングを投票で募っています。2026年2月20日時点で集まった3045票でのランキングを紹介します。

【画像】「どこの方言もかわいい！」 TOP10を全部見る！

3位は「京都府」でした。回答者からは「京都の人はおしとやかな話し口調。『〇〇どす』と舞妓（まいこ）さんに言われると色気を感じる」「はんなりしていて落ち着いている。大人の女性が使っていたらかっこかわいい」「品があり清楚（せいそ）なイメージで、関西弁とはまた少し違う発音が美しいです」といった声が寄せられていました。

2位には「岐阜県」がランクイン。「『〜やに』という言い方がとてもかわいらしい」「『そうだよね』が『やらぁー！』、『そうだよ』が『そーやお』などシンプルにかわいい」「『やおねー』がかわいい」などのコメントが見られました。

そして、1位は「大阪府」でした。「特に『〜やねん』や、一人称の『うち』が好きです。『好きやねん』と言われてみたい」「大阪の関西弁はややキツい感じがするものの、関西弁で甘えられると聞き慣れない言葉と普段のキツさとのギャップがたまらなくいいです」「テレビでも聞き慣れた方言ですが、女子が使うとまた違った感じがして好きです」などの回答が集まっていました。