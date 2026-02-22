3030機のドローンが渋谷の夜空を埋め尽くす / 丸ごと東広島「見んさい！来んさい！東広島フェア」【まとめ記事】
2026年2月14日、バレンタインデーの夜。東京・代々木公園（渋谷区）の上空に、無数の光が一斉に浮かび上がった。整然と並んだドローンが、音楽とシンクロしながら一瞬で形を変え、夜空に巨大なビジュアルを描き出す。その数、3030機。この数字は単なる演出の規模ではない。決済インフラやフィンテック事業を通じて培ってきた、精緻なシステム設計とオペレーション力があってこそ実現できる象徴的な数字だ。デジタルガレージが持つ“インフラ企業”としての実行力が、夜空で可視化された瞬間でもあった。
広島県の逸品を取りそろえるセレクトショップ「ひろしまIPPIN KITTE大阪店」は、東広島市と連携した特別フェア、丸ごと東広島「見んさい！来んさい！東広島フェア」を、2026年2月28日（土）から4月23日（木）まで開催する。酒都・西条を中心とした東広島の魅力を大阪で体感できる本フェアでは、東広島10蔵の日本酒飲み比べに加え、東広島市観光マスコット「のん太」がKITTE大阪に初登場する。さらに、広島県内唯一のブランド地鶏「東広島こい地鶏」の限定試食販売など、東広島の魅力を「見て・香って・味わって・聴いて・触れて」楽しめる企画をお届けする。
■なぜ、デジタルガレージは音楽レーベルを立ち上げたのか？「Studio Garage」に見る“コンテクスト経営”の実験
株式会社デジタルガレージは2026年2月14日（土）、東京渋谷区の代々木公園で開催された「DG New Context Festival 2026」において、新音楽レーベル「Studio Garage」の立ち上げを発表した。ステージにはMIYACHI、jan and naomi、Ryu Matsuyamaらジャンルを横断して活躍するアーティストが集結。音楽と映像、ドローンなどのテクノロジー演出が融合するライブが展開され、都市・渋谷の空間そのものが巨大な表現装置へと変貌した。
■3030機のドローンが渋谷の夜空を埋め尽くす！「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」ギネス級スケールの光のスペクタクル
■ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！丸ごと東広島「見んさい！来んさい！東広島フェア」
■Amazon、日本限定販売のEcho Dot（第5世代）ドラえもんエディションを発表
Amazonは本日2026年2月19日（木）、Echo Dot （第5世代）ドラえもんエディションの販売開始を発表した。価格は11,293円（税込）で、本日より、Amazon.co.jp（ http://www.amazon.co.jp/doraemonalexa_echodot ）にて販売を開始し、出荷は3月10日(火)を予定しています。なお本製品は、日本限定販売となる。
■ゲーミング用ヘッドセット3モデルが一挙登場！「Quantum 950 WIRELESS」「Quantum 650 WIRELESS」「Quantum 250」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」が手掛けるゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」を2026年2月26日（木）に発売する。
■3030機のドローンが渋谷の夜空を埋め尽くす！「DIG SHIBUYA 2026 / Digital Garage DRONE SHOW “Earthshot”」ギネス級スケールの光のスペクタクル
■ひろしまIPPIN KITTE大阪店にて開催！丸ごと東広島「見んさい！来んさい！東広島フェア」
■Amazon、日本限定販売のEcho Dot（第5世代）ドラえもんエディションを発表
Amazonは本日2026年2月19日（木）、Echo Dot （第5世代）ドラえもんエディションの販売開始を発表した。価格は11,293円（税込）で、本日より、Amazon.co.jp（ http://www.amazon.co.jp/doraemonalexa_echodot ）にて販売を開始し、出荷は3月10日(火)を予定しています。なお本製品は、日本限定販売となる。
■ゲーミング用ヘッドセット3モデルが一挙登場！「Quantum 950 WIRELESS」「Quantum 650 WIRELESS」「Quantum 250」
ハーマンインターナショナル株式会社は、アメリカ カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」が手掛けるゲーミング用デバイス「JBL Quantum（クオンタム）」シリーズの新モデルとして、「JBL Quantum 950 WIRELESS」「JBL Quantum 650 WIRELESS」「JBL Quantum 250」を2026年2月26日（木）に発売する。
