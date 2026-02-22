中井亜美の人気が爆上がり…「完全に日本代表のアイドル」　エキシビ衣装で「すっかり代名詞」の“あざとポーズ”再現【冬季五輪】

中井亜美の人気が高まっている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美が、現地時間2月21日に行われたエキシビジョンでも、ファンを虜にした。

【写真】真っ赤なエキシビの衣装で“あざとポーズ”披露…中井亜美の姿をチェック

真っ赤な衣装でリンクに降り立った中井は、切れ味鋭いジャンプとステップで会場を盛り上げ、最後は氷上にうつ伏せで頬に両手を添えると、足をバタバタさせるキュートな振り付けを披露した。

フリーの演技後に見せた“あざとポーズ”が話題となっているが、日本スケート連盟の公式インスタグラムでは、エキシビジョンの衣装で口元に手を当て、小首をかしげる仕草を再現した写真が掲載されている。