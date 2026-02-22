中井亜美の人気が爆上がり…「完全に日本代表のアイドル」 エキシビ衣装で「すっかり代名詞」の“あざとポーズ”再現【冬季五輪】
中井亜美の人気が高まっている(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートの女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美が、現地時間2月21日に行われたエキシビジョンでも、ファンを虜にした。
【写真】真っ赤なエキシビの衣装で“あざとポーズ”披露…中井亜美の姿をチェック
真っ赤な衣装でリンクに降り立った中井は、切れ味鋭いジャンプとステップで会場を盛り上げ、最後は氷上にうつ伏せで頬に両手を添えると、足をバタバタさせるキュートな振り付けを披露した。
フリーの演技後に見せた“あざとポーズ”が話題となっているが、日本スケート連盟の公式インスタグラムでは、エキシビジョンの衣装で口元に手を当て、小首をかしげる仕草を再現した写真が掲載されている。
これには「本当にチャーミングで、素敵な演技でした」「亜美ちゃん本当に可愛いすぎる 笑顔に癒される」「完全に日本代表のアイドルになりましたね〜」「次世代のエース！チャーミングです、ファンが増えるね！」「このポーズがすっかり代名詞になりましたね」「赤いコスチューム大正解！リンクに凄く映えてました！！」と多くの反響が寄せられた。
一方で「無理にポーズつくらされてちょっとかわいそう」「やらされ感、満載かお」という声もあった。ただ、今回の五輪で中井の人気が爆上がりとなったことは間違いない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
