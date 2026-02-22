Image: Wes Davis / Gizmodo

2025年10月24日の記事を編集して再掲載しています。

筆者が初めて使ったロボット掃除機は、iRobotの初期ルンバでした。

あのどっしりとした黒い円盤が、音を立てて動き回り、壁や家具にぶつかっては、まるで氷の上で無造作に打ち出されたホッケーのパックのように、一見ランダムな方向に飛び去っていくのを釘付けになって見ていました。掃除はいまほど得意ではありませんでしたが、その不器用な無秩序さが魅力だったのです。

今のロボット掃除機のほとんどに魅力的な点などありません（半分は冗談）。便利なこともありますが、実際ひどく退屈なものばかりです。メーカーは皆、自社製品を本格的な家電製品へと進化させるべく、R2-D2的なロボット要素を一切無視するという決断を下したように感じます。ロボット掃除機を楽しいものにするという発想がなかったのか、あるいは自社製品を洗練された先進技術として認識してもらいたいと考えているかのどちらかでしょう。そもそも単に楽しさを追求するのは難しいのかもしれません。

理由は何であれ、ロボット掃除機はどれも似たり寄ったりなものになってしまいました。初期モデルの親しみやすい丸みを帯びた曲線は、角が鋭く、完全にフラットなデザインに取って代わられました。多くのロボット掃除機は上部にセンサークラスターが突き出ており、自由に動き回っていた昔のルンバとは違い、自分がどこに向かっているのかを実際に把握しています。また、より賢くなり、ソファの下に挟まりがちという愛らしさもなくなりました。そして近年、ロボット掃除機のドックは充電やダストボックスを空にするだけの場所ではなく、モップ洗浄液を交換したり、ロボット本体の部品を掃除したりすることもできるようになっています。

中には優れているロボット掃除機もありますが、置き忘れた小物で故障したり、カーペットの上に明らかなゴミを残したり、ラグの縁に汚れの堀を作ってしまったりすることも多々。自動ドックは素晴らしいのですが、騒音が気になります。

ロボットらしさ満点

Image: Wes Davis / Gizmodo

そこで登場するのが「Matic」です。元Nestのエンジニアたちが創業したこのロボット掃除機は、「人間の知覚を模倣し、カメラとニューラルネットワークを通じた自己学習」によって、より人間に近い掃除を実現し、クラウド接続を必要とせずローカルで作業を行います。Maticは価格こそ高めですが、競合製品の大半よりも見た目も機能も優れたデバイスです。

Maticは配送用の箱から素晴らしかったのです。梱包テープを切って、箱の底にある4つのタブを外して上部を持ち上げると、Maticが小さな段ボール製の台の上に載っていて、傾斜路が下ろせるようになっています。結束バンドなどで固定されておらず、上部のスタートボタンを長押しすると、自動的に台から降りてきました。ボタン近くのディスプレイが点灯し、デジタルのバルーンとテープで飾られたメッセージが表示されます。ロボットらしさがあって非常に魅力的です。

Image: Wes Davis / Gizmodo

箱の上部には、ダストバッグや予備のモップローラーなどの交換パーツが入っています。また他にも、3Dプリントされた小さなMaticキーホルダー、ステッカー、動く目玉、そしてミニチュアMaticの組み立てレゴセットなど、愛情たっぷりのプレゼントが同封されていました。なお、レゴキットはすべてのMaticに付属しているわけではありません。

Image: Wes Davis / Gizmodo

Maticは、よくあるロボット掃除機のように巨大でずんぐりとしたホッケーのパックではなく、曲線的でがっしりとした直方体のボディで、高さは約21cmもあります。ピクサーの『ウォーリー』に似ていると言われますが、筆者はウォーリーに出てくるモーのほうが似ていると思います。

Maticの顔には、上部に2台のRGBカメラ、下部にはほうきのような口ひげのようなクリーニングヘッド（ブラシとモップローラーが付いた部分）を備えています。モップモードでは後進しますが、そこにも顔があり、通気口の上にさらに2台のカメラが取り付けられています。Maticは、これら4台のカメラに加え、上部に搭載された5台目のカメラと、本体の周囲に隠された複数の赤外線センサーを使用して、周囲の環境をナビゲートし、地図を作成し、障害物を識別して回避します。

業界最高峰のマッピング

Image: Wes Davis / Gizmodo

Maticの最初のマッピング実行時は、非常にチャーミングでした。多くの掃除機のように、家の中をゆっくりと動き回り、ゆっくりと境界線を把握して仮想的なレイアウトを構築するだけではありません。まるで興奮した様子であちこちを駆け回り、あちこちで立ち止まっては気まぐれなピルエットを披露します。他のロボット掃除機と同じようにデータを収集しているのですが、まるでピクサーのキャラクターが新しい家のあらゆる細部に驚きを隠せないかのようです。

マッピングが完了すると、業界でも最高峰のロボット掃除機マップが出来上がります。家のレイアウトを一般的な長方形の集まりとして表現するのではなく、Maticアプリは床の写真をつなぎ合わせてフルカラー画像を作成します。マップを回転したり傾けたり、画面上のジョイスティックでモバイルゲームをプレイするかのようにロボットを操作したりできるようになります。現実世界で見る詳細がマップ上で非常によく表現されているため、Maticがどこにいるのか常に簡単にわかり、行きたい場所に正確に指示することができるのです。

これは、Maticが詰まった時に非常に便利です。このロボット掃除機は、他のロボット掃除機ほどではないにせよ、確かに詰まることが多いです。どうしても狭い場所から抜け出せない場合は、リモコンモードに切り替えて脱出させることができます。操作とロボットの動作の間には少し遅延がありますが、物理的に見えなくても、壁にぶつからないという確信を持って操作できました。

インターネット接続はアップデート時のみ

この地図に映る自宅の詳細な描写は、まるで小さなモバイルカメラで家中を撮られているようで、プライバシー的に不安を感じるかもしれません。しかしMaticは、ほぼ完全に自己完結型で、ソフトウェアのアップデート時にのみインターネット接続を必要とするという独自の立場を確立しています。iRobotのような他のロボット掃除機メーカーは、物体回避機能の駆動モデルをトレーニングするために、家の中の写真の提出を求めるかもしれません。一方、 Maticは、AIとロボット工学向けに開発された小型コンピューター「Nvidia Orin Jetson Nano」を搭載しており、デバイス上で物体の識別とナビゲーションを処理します。

Maticを自宅のWi-Fiネットワークに接続すると、確かに操作は楽になりますが、Bluetoothでも全然大丈夫。ソフトウェアアップデートが受けられないことを除けば、ロボットを死滅させるようなソフトウェアのバグが起こらない限り、違いに気付くことはないかもしれません。アプリはBluetooth経由でも全く同じように動作します。ただ少し遅くなり、部屋を一つ越えると接続が不安定になり、それ以上離れると全く繋がりません。ロボットの現状の動作に満足していて、ソフトウェアアップデートが受けられなくても構わないのであれば、Maticにスケジュールを設定してWi-Fiから切断し、アプリを完全に削除することも可能です。

Image: Wes Davis / Gizmodo

上部に搭載されたディスプレイには十分な情報が表示されるので、ロボットが何をしているのか、なぜ動かなくなっているのかはほぼ常に把握できます。さらに、Maticがトイレであなたの写真を収集して会社に送信し、それがFacebookに流出してしまう心配もありません。また、Maticという会社が倒産したとしても、このロボットは部品が許す限り稼働し、使い続けられる可能性があります。

運転時も静か

筆者は「ルンバJ7」を毎晩使っていますが、それでもMaticは1日のテストで容量1リットルのダストバッグを満杯にするほどのホコリと髪の毛を集めました。その後毎晩運転し、1日に1、2回スポットクリーニングした2週間で、週に約1袋分のゴミを集めました。カーペットとフローリングは、「ルンバJ7」や「Eufy L35 Hybrid」を使っていた時よりもずっときれいになり、歩き心地も良くなりました。

Image: Wes Davis / Gizmodo

Maticは、吸引力をほとんど使わずにこれを実現しています。空気を吸い込むのはわずか3,200Paで、これは「Dreame Aqua10 Ultra Roller」が約束する30,000Paや、最近の最も高価な競合製品である「Ecovacs Deebot X11」の19,500Paの10分の1ほどです。

その理由のひとつは、ローラーブラシのおかげでしょう。ローラーブラシは、カーペットのより深くまで食い込む分厚いフィンを備え、髪の毛や糸くずがローラーに巻き付くのではなく横に流されるような角度になっています。

Maticはドッキングもスムーズで、金属製の充電用接点の上をスムーズに滑りますが、どちらかの側に物体が近すぎると動きが遅くなることがあります。なお、Matic はドックの横と上に30 センチのスペースを空けることを推奨しています。そしてとても静かです。Maticによると、掃除機をかけているときの騒音は55デシベルで、これは人間の話し声とほぼ同じです。

障害物の回避も◎

Image: Wes Davis / Gizmodo

Maticの物体回避機能は非常に優れています。壁や家具にぶつかることは決してなく、時には狭い隙間を縫って旋回することもあり、壁や障害物をうまく避けて走行します。吸い込むべきではないものを無視する能力も優れており、ぶら下がったUSB-Cケーブルや毛布を引きずっているのを見かけたことは一度もありません。走行中に足を前に突っ込めばぶつかってくることはあるが、それ以外は生き物に対してはほぼ優しく、進路上に犬や人がいると減速して迂回するか、停止して道が空くのを辛抱強く待ってくれるのです。

ただし、この回避能力はまだ完璧とはいえないかもしれません。Maticは、大きな紙片を避けながら、ヘアゴムやレゴブロックなどの小さな物体をキャッチしてしまうのです。また、リビングルームの床に平置きされていた折りたたみ式の布製ランドリーバスケットのハンドルがクリーニングヘッドに詰まったこともありました。しかし、公平を期すために言うとこのような詰まりは稀です。

モップがけ機能も便利

モップがけに関しては、Maticは床にただ水を塗りつけるだけの多くの古いモップロボットよりも優れています。実際には床洗浄液を使用しますが、Maticが推奨しているのはAunt Fannie's製のものだけです。数回のスケジュールされた清掃の後、床の手触りと見た目が良くなりました。Maticには、乾いたシミや新しくこぼれた液体を特に注意して、それらの上を低速で走行し、複数回通過できるスポット洗浄機能があります。床全体に飛び散ったケチャップをきれいにし、キッチンのゴミ箱の下で見つけた固まったシミもきれいにしてくれました。しかし、ダイニングルームの床にこびりついた謎の物質にはまったく効果がありませんでした。Maticの言い分としては、その物質はガムと少しの絵の具を混ぜたもののようです。

Maticによると、1回の水タンクの補充で約120平方メートルの床を掃除できるそうです。筆者の家の床面積はそれほど広くなく、約9〜18平方メートルほどですが、テスト期間中に何度か定期清掃と単発清掃をした結果、ほぼその通りの性能を発揮できたと思います。Maticは水がなくなるとキッチンのシンクの側など、給水する場所で待機するように設定でき、これは魅力的で便利です。誰かが手伝ってくれるまで15分以上かかると、デバイスは自動的にドッキングし、アプリで水が足りないことを知らせてくれます。

高さによって掃除できない箇所もある

MaticのCEOであるMehul Nariyawala氏は、1960年代に持ち帰ったとしても、お掃除ロボットとして認識されるようなロボットを設計したかったと言います。まさにその通りでしょう。特に、高さのおかげで大きな車輪が取り付けられ、高いラグやダイニングルームとキッチンの間の段差も気になりません。センサーの位置が高いことで、より長く清潔な状態を保てるだけでなく、ロボットは地面にあるものについてより多くの情報を得ることができます。これらはすべて、設計上の意図的な要素だとNariyawala氏は語ります。

しかし、こうした型破りなデザインにも欠点はあります。まず第一に、Maticの高さは、地面から約30cm未満の家具の下には入り込めません。これは、多くのパック型ロボット掃除機と比較すると大きな制約です。他のロボット掃除機のようにソファや椅子の下の掃除はできないわけです。もう一つの問題は、あの定評ある円形ではないため、箱型のボディが自由に回転できず、非常に狭い場所のゴミを拾い上げることができないことです。例えば、Maticは円形ロボット掃除機なら問題なく掃除できる冷蔵庫の横の小さな隅を掃除しようとさえしません。隙間は入りますが、かろうじて入り込む程度です。

アプリはもう少し情報がわかるとなお良し

Maticアプリは気に入っていますが、掃除履歴にはもう少し詳しい情報がわかると嬉しいですね。掃除の途中でデバイスが止まってしまうことが何度かありましたが、具体的な理由はわかりませんでした。アプリの掃除履歴には、全ての部屋を掃除していないと表示されていましたが、理由は明確にされていませんでした。また別の時は、Maticがダイニングルームの真ん中で動かず、画面に「一時停止」と表示されていました。一時停止の操作はしていなかったし、掃除が始まった時には猫以外の家族は皆寝ていたので、その時点までの掃除の経過についてもう少し詳しく教えてもらえると、ソフトウェアのバグを報告する必要があるのか​​（あるいは猫を叱るだけなのか）判断しやすかったでしょう。

Image: Wes Davis / Gizmodo

また、Maticにはスマートホーム連携機能が一切ありません。Nariyawala氏は、将来的には実装を検討しているようですが、「現時点では最優先事項ではない」と認めています。音声操作や、他のスマートホームデバイスと連携できる自動化機能などは利用できません。とはいえ、Maticロボット掃除機とそのアプリは非常に優れており、Matterの掃除機サポートも限定的であるため、スマートホーム連携が大きなメリットになるとは思えません。

ダストバッグは少々割高

筆者とっての最大の難点は、Maticの継続的なコスト、特に使い捨てダストバッグのコストです。1リットルのオンボードダストバッグは便利で、乾いたゴミも濡れたゴミも入り、HEPAフィルターも内蔵されています。しかし、4個パックは12ドル（12個パックは36ドル）もします。メーカーによると、使用状況にもよりますが、1袋で約1週間は持つとのことで、これは私が毎晩メインフロアの約900平方フィートを掃除したときの持ち時間でした。4袋パックを毎月使い切ると、広告付きストリーミングプランとほぼ同じ費用がかかり、モップ、ダストローラー、サイドブラシなど、他の消耗部品の交換頻度が低い上に、さらに費用がかかります。製品を購入するだけでどれだけの費用がかかるかは言うまでもありません。

Image: Wes Davis / Gizmodo

比較すると、Eufy Omni E28用の3リットルダストバッグ3個パックはわずか16.99ドルです。定価1,399.99ドルで購入すると高価なロボットですが、この記事を書いている時点ではEufyが649.99ドルの値引きを行っており、1,095ドルのMaticよりも手頃な価格になっています。

Maticは今まで使ったロボット掃除機の中で最高です。見た目も親しみやすい筐体と快適な使い心地は我が家で大変好評で、今では子供が毎晩寝る前にMaticが掃除してくれるだけで寝室の床を綺麗に保ってくれるほどです。筆者にとっては、これだけでも1,095ドルという価格に見合う価値があります。

造りはしっかりしており、インターネット接続がなくても動作する点は大きな利点です。Bluetooth接続の範囲と速度制限に問題がなければ、Wi-Fiがなくてもロボット掃除機は問題なく動作します。

予算に余裕があれば検討する価値あり

Image: Wes Davis / Gizmodo

Maticのロボット掃除機を真に優れたものにしているのは、驚きと楽しさという要素です。これほど魅力的なガジェットに出会ったのは久しぶりです。Maticは家庭用ロボット工学へのアプローチにおいて、サムスンのBallieや、AppleのPixar風ロボットランプ研究プロジェクトなど、他社が必要性を認識している手法を採用していますが、誰もそれを完璧に実現できていないと感じています。このレビューに取り組んだのは、何よりも、面白いデザインのオールインワン型ロボット掃除機がどのように機能するのかという好奇心からでした。そして、本当に、そして臆面もなく楽しい製品に出会えたことに驚きました。もっとそういう製品があればいいな！

Source: Matic