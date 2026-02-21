¡Ö¥¢ー¥±¥í¥ó¡×ÌµÎÁ¥Ç¥âÈÇ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¡£3¿Í1ÁÈ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥Áー¥à¥Ùー¥¹PvP¥²ー¥àÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーÂç²ñ¡ÖDOMINEX¡×¤¬2·î26Æü19»þ¤è¤êÇÛ¿®
(C)2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights
¡¡DRIMAGE¤ª¤è¤ÓDRIMAGE JAPAN¤Ï2·î21Æü¡¢SteamÍÑ¼¡À¤Âå¥Áー¥à¥Ùー¥¹PvP¥²ー¥à¡Ö¥¢ー¥±¥í¥ó¡ÊArkheron¡Ë¡×ÌµÎÁ¥Ç¥âÈÇ¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢ー¥±¥í¥ó¡×¤Ï¡¢¸«²¼¤í¤·»ëÅÀ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë3¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥à¥Ùー¥¹PvP¥²ー¥à¡£¥×¥ì¥¤Ãæ¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÀïÆ®ÊýË¡¤äÀïÎ¬¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥âÈÇ¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÀïÆ®¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆâÍÆ¤¬¤ï¤«¤ë2ËÜ¤Î¥È¥ìー¥éー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥¢ー¥±¥í¥ó¡×¤Ï2·î24Æü¤«¤é3·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëSteam Next¥Õ¥§¥¹¤Ø»²²Ã¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2·î26Æü19»þ¤è¤êÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ë¥²ー¥àÂç²ñ¡ÖDOMINEX¡×¤¬³«ºÅÍ½Äê¡£YouTube¤ÈX¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¡ÚDOMINEX¡ÛÂè°ì²ó¡Ø¥¢ー¥±¥í¥ó(Arkheron)¡ÙDOMINEX -ËÜÇÛ¿®-¡Û
