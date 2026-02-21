¡Ú¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û°½Û´Ä¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡¡¤À¤¬¡¢¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï¤³¤Ê¤·¤¿
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£¸ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ï¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥ó¡ÊÁíÅö¤¿¤êÍ½Áª¥ê¡¼¥°¡Ë½éÆü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯Àï¤ÈÂ³¤±¤ÆÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢£³ÀïÌÜ¤Î¥¹¥¤¥¹Àï¤Ï¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Áê¼ê¤Ë£µÏ¢ÇÔ¡£ºÇ½ªÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç£²¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ë¤â¡¢£²¾¡£·ÇÔ¤Ç£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï£²¾¡£·ÇÔ¤Î£¸°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡photo by Tsutomu Kishimoto/JMPA
¡¡¥¢¥¤¥¹¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ÊÉ¹¤ÎÆÉ¤ß¡Ë¤Ë¤â¶ì¤·¤ó¤À¡£
¡¡Âç²ñ½øÈ×¤«¤é¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤ë¥¯¥»¤ò»ý¤ÄÀÐ¡¢³ê¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Ç¤¤º¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»þÅÀ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¡¼¥É¤Î¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤â¥»¥«¥ó¥É¤Î¾®Ã«Í¥Æà¤â¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¼«¿È¤¬Ã´¤¦£²Åê¤ò¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬£²ÅÀ°Ê¾å¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï£³»î¹ç¤À¤±¡£¤½¤ì¤â¡¢¤ï¤º¤«£³¥¨¥ó¥É¤Î¤ß¤À¡£
¡¡¾ï¤ËÄÉ¤¦Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¡¢Ê£¿ôÅÀ¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼Àï¤òÄ©¤à¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤È¤â¤È¥»¥ó¥¿¡¼Àï¤È¥³¡¼¥Ê¡¼Àï¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯Àï¤¨¤ë¤Î¤¬¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¶¯¤ß¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·º£Âç²ñ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¼êÃµ¤ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤âÅê¤²¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È×ÌÌ¤ò°¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÃæ±û¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¥¹¥Á¡¼¥ë¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤ÀºÇ½ªÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤é¤·¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥ê¡¼¥É¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬£²ËÜ¤½¤í¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢£±ËÜ¤º¤Ä¤ÏÉ¬¤º¹¥¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¡¢¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤â¼¡¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¡£»ý¤ÁÌ£¤È¤Ê¤ëÇ´¤ê¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¥Ã¥ÈÎ¨¤Ï¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤¬Áê¼ê¥¹¥¥Ã¥×¤ËÅê¤²¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ß¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ÇÍ¾Íµ¤òºî¤ê¡¢¿ÉÊú¶¯¤¯¥²¡¼¥à¤ò¿Ê¹Ô¤µ¤»¤¿¡£À¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ëÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¸«¤»¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢»²²Ã10¥«¹ñÃæ£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ï³ð¤ï¤º¡¢´üÂÔ¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æñ¤·¤¤¥¢¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï³Æ¹ñ¤È¤â¾õ¶·¤ÏÆ±¤¸¤À¡£¥¢¥¤¥¹¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤âÆüËÜÂåÉ½Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬É¬»à¤Ë¤¢¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ä¡¢¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ì¤Ð......¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥«¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ÏË¾¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ°Ê¹ß¡¢ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¤Î¾¾Â¼Àé½©¡ÊÃæÉôÅÅÎÏ¡Ë¡õÃ«ÅÄ¹¯¿¿¡ÊËÌ³¤Æ»¥¯¥Ü¥¿¡Ë¥Ú¥¢¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤À¤±¤À¡£ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î·ë²Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ïÌÜ¤¬À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ËÜÈÖ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¾¡¤Æ¤º¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°Áª¼êÃÄ¤òÁ÷¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥«¡¼¥ê¥ó¥°¶¥µ»¤ÎÏÃÂê¤¬¤Ê¤¯¡¢£´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÉáµÚ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ£¹»î¹ç¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ï½½Ê¬¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ù¤·ÎÞ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÎ®¤¹¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¼Ô¤¬¤½¤ì¤òÈãÈ½¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦ÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤â¡¢ÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦¤â¡¢·þÅÚ½ÅÍè¤ò´ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£