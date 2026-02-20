＜父子帰省＞義実家に行きたがらない子ども、強制する旦那…長男のプライドは捨てられないの？
義実家との関係に悩みを抱えるママに、ときおり帰省問題が浮上することがあるのではないでしょうか。親だけでなく子どもの気持ちが表面化することで、話は一気に複雑になります。今回取り上げるのは、小学5年生のお子さんが「義実家に行きたくない」とはっきり意思表示をしたことから始まった家族の葛藤です。
『行きたくない理由は、楽しくない、移動がツライ、ごはんが口に合わない。二世帯で暮らすいとこの話題ばかりで居場所がない。祖母や叔母からのイヤ味、常にピリピリした空気が苦手。さらに、パパはごはんのときしか部屋から出てこない。私もここ数年は義実家に行くと体調を崩すようになり、昨年は父子帰省してもらいました』
「子どもの意見を尊重すべき」という声
5年生という年齢を考えると、状況を客観的に理解し、自分の感情を言葉にする力が育っている時期でもあります。お子さんが「もう会いたくない」と不快感を覚えている以上、気のせいや慣れの問題と片付けることは難しいかもしれません。
『子どもの意見を尊重するかな、行きたい人だけ行けばいい』
『子どもがイヤだと言うなら行かなくていいと思う』
『旦那だけ帰省してもらえばいいよ。帰省って子どもを傷つけて、我慢させてまでしなきゃいけないこと？ 違うよね』
ママたちは、「投稿者さんがイヤで行かないのなら、子どもも同じように守るべき」と声を揃えます。投稿者さんに対して辛辣な意見もありました。
『自分が行きたくないから行かないのに、子どもを人身御供として行かせるところが、下手すると旦那より罪深い』
親の選択と子の負担が直結している以上、そこから目を背けてはいけないという警鐘です。ツライ場所に強制的に連れて行かれるのでは、お子さんがかわいそうではないでしょうか。イヤなことでも我慢することは、ときに必要かもしれませんが、親の帰省で我慢させるのとは違うのでしょう。
旦那が言う「長男の義務」とは何？
コメントで目立ったのは、旦那さんが強く意識している「長男としての役割」についてでした。
『旦那の長男というくだらない見栄とプライドのためだけに、妻と子どもを使って親孝行もどきをするな』
『子ども連れて行かないと旦那自身がサンドバッグにされるから、自己保身のためよね』
『旦那さんも自室にこもって、子どもを生贄に差し出すなよって言ってやりたい』
帰省してもひとり自室にこもるのであれば、父親としての責任を放棄していると言えるのではないでしょうか。「孫の顔を見せたい」というのは「親孝行をしている偉い自分」に酔っている可能性もあります。親を喜ばせる前に、まずわが子を守るべきではないでしょうか。結婚し親になった以上、優先順位は変わるのでしょう。その現実から目をそらしてはいけないのかもしれません。
それでも行くなら、子どもを守れますか？
現実的な折衷案として挙げられたのが、「行き方を変える」という選択肢でした。
『日帰りでなんとか帰ってくる、遠いならどこかホテルで宿泊して帰ってきたら？』
『行くなら条件として、絶対にイヤ味を言われないように旦那がガードする。しんどいなら、ホテルに泊まるほうがいい。そして、短時間の顔見せにする』
『子どもは居心地が悪いんだよ。旦那がそんなに祖父母に孫を見せたいと思うなら、居心地がよくなるように盾になるしかないよ』
ただし、そこまで条件を付けなければならない場所に行く意味があるのかという疑問も湧いてきます。形だけの帰省が、誰のためになるのかを考える必要があるのかもしれません。
本当に孫の顔が見たいの？
そもそも、長男が孫やお嫁さんを連れて帰省しているのに、ピリついてイヤ味を言う義実家側の本音はどうなのでしょうか。
『義実家はとくに楽しみにはしていないのでは？ 長男が孫を連れて帰ってきているという、自己満足感だけだと思う』
『会いたいというより、周囲に、帰省してくる息子と孫がいるというマウント取りたいだけなのでは？』
『親側も実はしんどいのよ。でも近所や周りに孫が来るのを自慢気に話しているから、来ないと体裁が悪いのよ』
お子さんが感じ取るほどの居心地の悪さがある以上、心からの歓迎とは言い難いという見方です。もしそれが事実なら、ムリをしてまで応える必要はないのかもしれません。
帰省で家族を壊さないで
帰省は、家族の絆を深めるための時間であるはずです。しかし誰かが我慢し、心身をすり減らしながら成り立つ関係であれば、その形は見なおす時期に来ているのかもしれません。とくにお子さんが発した「行きたくない」という言葉には、大人が思う以上の経験と感情が詰まっているのではないでしょうか。長男の義務や親の期待よりも、今、目の前にいる家族が安心して過ごせることを優先する。長男だからと言って孫を見せることは義務ではないと、旦那さんとよく話し合ったほうがいいのでしょう。少し距離をおく選択は、けっして薄情ではなく、家族を守るための判断なのかもしれません。