第49回日本アカデミー賞の話題賞の最終結果が発表され、作品部門を『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門を『ファーストキス 1ST KISS』『秒速5センチメートル』に出演した松村北斗が選ばれた。

1980年の第3回日本アカデミー賞から創設された話題賞は、ニッポン放送の看板番組『オールナイトニッポン』リスナーの「今年、最も話題を集めた」と思われる作品と俳優を投票で決定するもので、 日本アカデミー賞全部門の中で一般の映画ファンが投票に参加できる唯一の賞だ。

同賞の投票が1月31日に締め切られ、最終結果が2月19日のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』内で発表された。作品部門で『ファーストキス 1ST KISS』、俳優部門で『ファーストキス 1STKISS』『秒速5センチメートル』に出演した松村が選ばれた。

なお、ニッポン放送では第49回日本アカデミー賞授賞式の模様を放送予定。各賞受賞者のインタビューも交え、『オールナイトニッポン0（ZERO）～第49回日本アカデミー賞スペシャル～』として、3月13日深夜27時から全国ネットで放送される。（文＝リアルサウンド編集部）