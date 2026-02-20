毎日ドリンク1杯無料！さいたま市でWelcomeドリンクのサブスク「たまのみ」開始
つなぐは1月20日、さいたま市内の飲食店をお得に利用できるサブスクリプションサービス「たまのみ」をリリースした。
サブスクリプションサービス「たまのみ」
同サービスは、約26万人が利用する「さいたま市みんなのアプリ」と連携し、市内掲載店で毎日1軒につきドリンク1杯が無料になる"Welcomeドリンク"の月額会費制(サブスク)サービス。ドリンクは、アルコールからノンアルコールまで掲載店ごとにさまざまな種類を用意する。
月額会費は一般会員が980円、市民アプリ会員は480円。掲載店であれば1日何軒でも、Welcomeドリンクが無料になる。現在は浦和・大宮エリアを中心に約100店が参加しており、1杯のドリンクを通じて飲食店と利用者の出会いを創出し、地域経済の活性化を目指す。
WEBアプリ 画面イメージ
現在、サービス開始を記念したモニターキャンペーンを実施している。新規登録時にキャンペーンコード「5959」を入力すると、3月末まで月額会費が無料となる。2月28日までに「3店舗での同サービスの利用」と「掲載店のリクエスト」という2つのミッションを達成すれば、無料期間が4月末まで延長になる。
