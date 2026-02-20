洗車でタオルの出番が激減。スパッと水が切れるこの感覚、クセになる
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
みなさんは自分で愛車を洗っていますか？ ある調査では半数程度の人が自宅で洗っているそうですが、洗車の面倒な点が拭き上げじゃないでしょうか？ 早くしないとシミになるし、タオルを何度も絞ったり……。
今回はそんな手間を減らしてくれる「TRIPLE SHOT」を試したレポートをお届けします。
拭き上げ作業の時短や車内掃除にも役立つ1本3役なアイテムなので、ぜひ参考にしてみてください！
洗う・切る・取るを1本に詰め込んだ構造
「TRIPLE SHOT」はいわゆるT字型の水切りスキージー。片面にはシリコンブレード、もう片面には細かいシリコンブラシが並んでいます。
アップにしないと分からないのですが、先端は斜めカットの工夫済み。均一に力が入って水膜をしっかりキャッチできるので効率が良くなるのがポイント。
スパッ、スパッと水が切れていくので気持ちいいですよ。拭き上げはタオルを絞ったりで面倒ですが、先に「TRIPLE SHOT」で大半を処理しておけば時短で洗車が進められます。
窓も同様に。洗車後に水滴が乾くとシミになるので、その原因を早めに対策できるのが助かります。
マイクロファイバーカバーで洗車ブラシに早変わり
肉厚なマイクロファイバーカバーが付属し、サッと装着すれば洗車ブラシに早変わり。SUVやミニバンのオーナーには、このリーチの長さが地味に効くと思います。
髪の毛やペットの毛も一網打尽
シリコンブラシはコシもしっかりしており、ヘタる感じが一切無いのが頼もしいポイント。毛足の長いマットなどもゴリゴリと掻き出せます。
幸いというか残念というか、筆者の車はそれほど汚れていなかったので数本の抜け毛が取れただけですが、愛犬を同乗させている人には助かるはずですよ。
洗車を効率化してラクしたい人はぜひチェックしてみてください。
Source: machi-ya
本記事制作にあたりLADASより製品貸与を受けております。