ひとりの革命家の壮絶な人生に着想を得た映画『Oxana』が、『OXANA／裸の革命家・オクサナ』の邦題で5月22日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国ロードショーされることが決定した。

アーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体“FEMEN”の共同創設者のオクサナ・シャチコ。本作は、社会不安と政治的緊張を内包するウクライナに生まれ、乳房をあらわにした上半身にメッセージを記し、花冠を頭にまとった強烈なスタイルで抗議活動を続け、わずか31年という短い生涯を闘いに捧げたひとりの革命家の人生に着想を得た、実話に基づく物語だ。

監督を務めたのは、フランスの新鋭シャルレーヌ・ファヴィエ。長編デビュー作『スラローム少女の凍てつく心』では、スキークラブに所属する15歳の女子高校生とコーチの支配と従属の関係を描き出し、第73回カンヌ国際映画祭選出、第47回セザール賞2部門にノミネートされた。『スラローム』に続き、『OXANA／裸の革命家・オクサナ』でも権力による身体的・精神的支配、あるいは女性が家父長制社会において被りうるトラウマ的経験、芸術と個人的信念の交差性など、共通するテーマが作品を貫いている。

2002年、ウクライナ西部フメリニツキー。オクサナはアルコール依存症の父とそれを献身的に支える母と暮らし、イコン画を描いて家計を支えていたが、教会からの不当な扱いや男尊女卑が根深い社会の理不尽に耐えきれず、家を飛び出す。2008年、街頭討論で出会った仲間たちとともにフェミニスト活動団体「FEMEN」を結成。医療過誤による女性患者の死への抗議を皮切りに活動を拡大させる。2009年、首都キーウでセックスツーリズム撲滅を訴える中、オクサナは注目を集めるため上半身を脱ぎ、身体を“戦闘服”として使う表現にたどり着く。やがて活動は国境を越え、2011年にはベラルーシ・ミンスクでアレクサンドル・ルカシェンコ政権に抗議し拘束と拷問を受け、モスクワではウラジーミル・プーチンへの抗議で重傷を負う。FEMENへの監視と弾圧が激化するなか、オクサナは政治難民としてパリへ逃れる決断を迫られていく……。

主人公オクサナを演じたのは、本作が初主演映画となったウクライナ出身のアルビーナ・コルジ。ロシアによるウクライナ侵攻のなか、Zoomでのオーディションを通して見事主演に抜擢された。現地では停電やミサイル警報により審査が中断される場面もある困難な状況下でも、監督はウクライナ人俳優の起用を重視し、キャスティングを行ったという。（文＝リアルサウンド編集部）