風間俊介「ピクサーの世界展」スペシャルサポーター就任「みんなで“本当にすごいよ”って教えていけたら」
【モデルプレス＝2026/02/20】俳優の風間俊介が、3月20日より、東京・豊洲のCREVIA BASE Tokyoにて開催される「ピクサーの世界展」のスペシャルサポーターに就任した。
【写真】人気BLドラマ「破壊力すごすぎる」未公開密着ショット解禁
3月20日から、東京（豊洲）CREVIA BASE Tokyoにて開催される「ピクサーの世界展」。本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオ作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベントである。スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など世界7カ国9都市を巡回し、これまでに累計350万人以上を動員中の世界的ヒット「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）を、日本で楽しめる機会となる。
さらに、本展のスペシャルサポーターに、芸能界屈指のディズニーファンで「ディズニー」「ピクサー」を心から愛する風間が就任。風間は過去に自身のSNSで「ピクサーの世界展について「誰か、日本に来る予定があるか、知っている人はいますか？」と投稿していた。そんな風間が満を持してスペシャルサポーターに就任し、本展の魅力を日本中に届ける。（modelpress編集部）
この「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）がブラジルでやっていたときから、いつか日本に来ないかなと思っていました。今回、スペシャルサポーター就任のお話をいただきうれしかったのはもちろん、それ以前に、「ピクサーの世界展」が日本に来るということに喜んでしまいました。その上でスペシャルサポーターをやらせていただけるということで、たくさんの人に本当にすごい展示がやってくるんだよ！ というのをいっぱい伝えたいです。ピクサー作品は、ピクサーだから表現できる立体感というのが魅力だと思います。そんなピクサー作品の世界が、360度、自分が目を向けていないときも、後ろにも広がっているという…この作品に包まれる体験が特に楽しみです。来場される方々が写真を撮ったときに、また魅力が倍増すると思います。その作品の世界に入っていって、実際に目の前にあって、写真が撮れる。ただの記念写真ではなくて、その世界で過ごしているときの写真が撮れるっていうのが、今回の本当にすごいところだと思います。この「ピクサーの世界展」、スケール感がものすごいです。これだけの展示、これだけの大きな世界観を感じることができるというのはなかなかないと思います。僕の役割は、皆さんと一緒に“この展示が本当にすごかった”と、たくさんの人に広めることだと思ってます。多くの方が、この「ピクサーの世界展」を見逃さないように、みんなで“本当にすごいよ”って教えていけたらいいなって思ってます。
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気BLドラマ「破壊力すごすぎる」未公開密着ショット解禁
◆風間俊介「ピクサーの世界展」スペシャルサポーター就任
3月20日から、東京（豊洲）CREVIA BASE Tokyoにて開催される「ピクサーの世界展」。本展は、世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオ作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベントである。スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など世界7カ国9都市を巡回し、これまでに累計350万人以上を動員中の世界的ヒット「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）を、日本で楽しめる機会となる。
◆風間俊介コメント
この「ピクサーの世界展」（Mundo Pixar Experience）がブラジルでやっていたときから、いつか日本に来ないかなと思っていました。今回、スペシャルサポーター就任のお話をいただきうれしかったのはもちろん、それ以前に、「ピクサーの世界展」が日本に来るということに喜んでしまいました。その上でスペシャルサポーターをやらせていただけるということで、たくさんの人に本当にすごい展示がやってくるんだよ！ というのをいっぱい伝えたいです。ピクサー作品は、ピクサーだから表現できる立体感というのが魅力だと思います。そんなピクサー作品の世界が、360度、自分が目を向けていないときも、後ろにも広がっているという…この作品に包まれる体験が特に楽しみです。来場される方々が写真を撮ったときに、また魅力が倍増すると思います。その作品の世界に入っていって、実際に目の前にあって、写真が撮れる。ただの記念写真ではなくて、その世界で過ごしているときの写真が撮れるっていうのが、今回の本当にすごいところだと思います。この「ピクサーの世界展」、スケール感がものすごいです。これだけの展示、これだけの大きな世界観を感じることができるというのはなかなかないと思います。僕の役割は、皆さんと一緒に“この展示が本当にすごかった”と、たくさんの人に広めることだと思ってます。多くの方が、この「ピクサーの世界展」を見逃さないように、みんなで“本当にすごいよ”って教えていけたらいいなって思ってます。
【Not Sponsored 記事】