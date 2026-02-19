3月13日に全国公開されるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』より、K-BALLET TOKYOとの特別コラボ映像と新場面写真が公開された。

参考：『パリに咲くエトワール』エモーショナルな長尺予告公開 パリ名所の新場面写真も

本作は、『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などを手がけた谷口悟朗監督と、『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』など多くのスタジオジブリ作品でキャラクターデザイン・原画を務めた近藤勝也が初めてタッグを組んだオリジナル作品。1912年のパリを舞台に、画家を夢見る少女・フジコ（當真あみ）と、薙刀の名手でありながらバレエへの憧れを秘める少女・千鶴（嵐莉菜）が、異国の地で互いに支え合いながら夢を追いかける姿を描く。

公開されたコラボ映像は、熊川哲也が総監督を務めるK-BALLET TOKYOのトップダンサーたちによる座談会を収めたもの。ファーストソリストの木下乃泉、ソリストの大久保沙耶、ファースト・アーティストの布瀬川桃子が参加し、プロの視点から本作のバレエシーンについて語っている。木下は「脚の持っていき方とか動きの流れ、ポーズの間の通り道がすごい綺麗で、正しいところを通っている」と絶賛し、大久保は「テクニカルな部分まで描写されている」、布瀬川は「“チュチュ”をつけていたんですけど、ジャンプのたびに揺れてる、細かいところまで捉えられている」と驚きの声を上げている。

制作において最も困難を極めたというバレエシーンは、元ウクライナ国立オペラ・バレエ劇場リーディング・ソリストの田北志のぶや、パリ・オペラ座所属の元バレエダンサー、ウィルフリード・ロモリの振付をモーションキャプチャで取り込んで制作された。

しかしモーションキャプチャの映像だけではバレエが持つ身体表現を具現化することは難しい。そこで、自身もバレエ経験者であるアニメーター・作画監督のやぐちひろこにバレエ作画監督として白羽の矢が立った。谷口監督からも絶大な信頼を寄せられる彼女は、経験者ならではの視点を作画に盛り込んでいった。「多くのバレエシーンについては、実際に専門家の踊りをモーションキャプチャし、それを3DCGに反映した参考の動画がありました。これをもとに原画さんに、まず大まかにラフを描いてもらい、そこでバレエの押さえておきたいポイントなどをチェックして、その上でレイアウトとラフ原画に入ってもらうようにしました。レイアウトの前段階でチェックがあることで、普通の工程よりもチェックが1回多くなっています。ラフだけでも大変な作業なので最初の段階で方向性を固めようということでこのやり方になりました」と振り返る。

「今回バレエをある程度リアルに描きたかったので、バレエの何が美しいのかをちゃんと表現したいと考えました。たとえば3DCGは踊りの全体的な動きを反映した“アタリ”なので、そこに反映されていない足先・指先などは意識を払ったポイントです。バレエは先端が綺麗なことが大事なので。そういう要点については、最初の段階で、つま先の伸ばし方や手の使い方などについての注意事項をまとめて、原画さんに共有しました。そのほかポジション、姿勢、目線といったものも実際に忠実に描くことで、バレエの持つ余韻も含めて伝えられたらと思って描きました」と本作ならではの注力ポイントを明かした。

また、世界のバレエダンサーが幼少期から踊りを始めるため、千鶴がプロを目指すには“年齢的に遅い”とされる。しかし「千鶴はあの年齢からバレエを始めて、プロに追いつけるほどの天才ではあるんですよね。だから基本の動きも含めて、最初から上手く描いています。ただ、谷口監督と話をして、武道（ナギナタ）をやっていたから関節が開かない、股関節がかたいという設定にして、それを踊りには反映しています。非常に細かい所ですけれど」と語っている。

また、音楽はパリ国立高等音楽院出身の服部輶之が担当。フジコと千鶴の心情に寄り添う旋律が、バレエシーンと重なり合い、物語を彩っている。

あわせて公開された新場面写真には、ピンクの練習着に身を包んだ千鶴がバレエのポーズをとる姿や、千鶴のライバルとなる同期生たち、ピアノを弾くルスラン（早乙女太一）の様子などが切り取られている。

（文＝リアルサウンド編集部）