【SILENT HILL f カシマシ 1/6 スケールスタチュー】 発売時期：7月～9月予定 価格：49,800円

Geccoは、「SILENT HILL f カシマシ 1/6 スケールスタチュー」の予約受付を2月19日に開始した。価格は49,800円。発売は7月～9月を予定している。

本製品は、サイコロジカルホラー「SILENT HILL f」のあらゆるステージで不気味な笑みを浮かべながらプレーヤーに襲いかかるバケモノ「カシマシ」の1/6スケールスタチュー。肉塊を縫い合わせた人型ではあるものの各関節が歪に曲がり、どの角度から見ても不穏な空気を醸し出す立体物となっている。

また、精緻に造形された全身に渡る痛々しい傷と縫い目は、グロテスクで生々しい彩色により不気味さが強調されている。頭部は両目が焼き爛れたものと、顔面が削ぎ落されたタイプを差し替えることが可能だ。台座はゲームの舞台となる1960年代の日本の田舎町「戎が丘」の路地裏がモチーフになっている。

SILENT HILL f カシマシ 1/6 スケールスタチュー

・商品サイズ：全高約230mm（1/6スケール）

・仕様：塗装済みスタチュー

・素材：ポリストーン

・販売価格：49,800円

・発売日：7月～9月

・原型制作：タナベシン（JINTO）

・ペインター：明山勝重（-accent-）

・企画・製造：Gecco

・販売：メトロ科学模型

※敬称略

(C)Konami Digital Entertainment