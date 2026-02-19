古いスニーカーがバスケットコートに生まれ変わる！アルバルク東京の新たなホームアリーナで体験する、”もったいない”の工夫

1991年に創刊したFRaUは、「固定観念にとらわれず、自分の人生を自分で決める」ことを応援してきた。生活も仕事も恋愛、結婚も、誰かに流されず、自分で選ぶにはまず現実を知ることが大切だ。そして、その現実を知る手段の一つが、社会や環境の課題、SDGsの取り組みに目を向けることでもある。

そのFRaUが、SDGsに共鳴する企業や専門家を招き、サステナブルな情報を共有しつつ異業種交流を進める場として開いてきたのが「FRaU 共創カンファレンス」。第3回は2025年12月19日に開催され、2026年に向けたテーマは「日本における“もったいない”がつくる未来」。サステナブルな活動に取り組む企業や専門家が、それぞれの立場から講演を行った。

前半には、ごみ清掃芸人としても知られるマシンガンズの滝沢秀一さんが登壇。「ごみは資源の宝庫。ごみと“もったいない”を考えるセミナー」というテーマで、清掃現場で起きている現実やごみの出し方について語った。

後半は「“もったいない”ビジネスを成功させるヒントと決め手」をテーマに、トヨタアルバルク東京の栗盛謙さん、キリンビールの資逸晴亮さん、花王の田中泉さんが登壇。それぞれの企業が“もったいない”を軸に行う取り組みや思いを紹介した。

この記事ではアルバルク東京の取り組みを紹介する。2025年10月に誕生した新しいアリーナを舞台に、観客やスポンサーとともに“もったいない”を楽しみや学びに変えるさまざまな活動を行っている。経営企画部 企画室長の栗盛謙さんが、観客を巻き込みながら“もったいない”を形にする具体的な方法や事例を伝える。

●栗盛謙さん

2004年 、株式会社 UFJ銀行(当時)入社。法人営業を中心に10年以上金融に従事した後、2016年 、株式会社グロービスに転身。コンサルタントとして企業の組織開発、事業開発、CSV経営等の経営課題解決に従事。2020年茨城ロボッツスポーツエンターテインメント株式会社に出向。スポーツクラブの経営企画やマーケティングに取り組む。

2023年より現職。ビジョン策定等の経営企画全般の他、社会的責任活動・地域連携活動に取り組む。「弛まない挑戦で、道を切り拓く」という自社のビジョンを好む。

臨海副都心に新アリーナ

栗盛謙さん：アルバルク東京は、東京を拠点として活動しているプロバスケットボールクラブです。もともとは、トヨタ自動車の実業団バスケットボールチームとしてスタートしました。最近は日本でもバスケットボールが盛り上がってきていますが、私たちも東京で地域に根ざした活動を続けています。

みなさんは、臨海副都心に観覧車があったことをご存知でしょうか。実はその跡地に、現在新しいアリーナが建っています。2025年10月3日にオープンした「TOYOTA ARENA TOKYO」で、アルバルク東京のホームアリーナです。

場所は、ゆりかもめの青海駅とりんかい線東京テレポート駅の近く。最大で約1万人を収容できるアリーナで、屋根一面には芝生が敷かれ、その周囲には太陽光パネルが設置されています。会場で使う電力は再生可能エネルギー100％。CO₂の排出を実質ゼロに抑え、会場から出るゴミもすべてリサイクルするなど、環境への配慮を大切にしています。

日本では各地で新しいアリーナが次々と誕生していますが、このアリーナは国内ではまだ例が少ない民設民営のアリーナです。 これまでのバスケットボールの会場は、いわゆる「体育館」というイメージが強かったと思いますが、今回はもう一段レベルアップした空間を目指しました。外観もできるだけ街になじむデザインにし、長く愛されるアリーナになることを意識しています。

アリーナで学ぶサステナブル

栗盛謙さん：オープン初日の2025年10月3日には、昨シーズンの優勝チーム・宇都宮ブレックスを迎えて開幕戦を開催しました。双方のファンが大勢集まり、記念すべき一戦となりました。

また、10月11日・12日にはOfficial髭男dismによるこけら落とし公演も行われ、スポーツだけでなく音楽ライブも楽しめる場所として、多くの人に足を運んでいただいています。

アルバルク東京では、社会的責任活動として「ALVARK Will」にも取り組んでいます。「健康」「成長」「環境」の3つを軸に、さまざまなパートナーと一緒に活動を広げるプロジェクトです。中でも力を入れているのが「環境」に関する取り組みです。アリーナには、1回の試合で最大1万人が集まります。オンラインが当たり前の今だからこそ、これだけ多くの人が同じ場所に集まる機会を大切にし、環境や社会課題について知り、考えるきっかけを届けたいと考えています。

たとえば、過去の例としては、使わなくなったTシャツを持ってきてもらい、エコバッグに作り替えるワークショップや、トヨタ車のレザーシートの端材を使ったキーホルダーづくりなど、アップサイクルを体験できる企画を実施しました。また、マイボトルの持参を呼びかけるなど、ゴミを減らすための取り組みも行っています。

さらに、アリーナに隣接する屋外バスケットコート「adidas SPORTS PARK」では、来場者から集めた古いスニーカーのソール部分を再利用してコートのベースにしています。細かく砕いたゴムを床材として使い、新たなバスケットコートとして生まれ変わりました。多くの人の協力によって完成した、象徴的な取り組みのひとつです。

「もったいない」を行動に

栗盛謙さん：私たちは、事業が何をベースに成り立っているのかという認識を会社として共通で持つことがとても大事だと考えています。「儲からないからやめよう」というマインドではなく、「環境のためになるならやろうよ」という考え方です。

なぜなら、私たちのようなエンターテインメント事業は、コロナ禍で強く感じたことですが、なくても世の中は回っていくんですよね。そんな中で、わざわざ事業としてやらせてもらっているわけです。だからこそ前提として、社会や環境があって初めて事業が成り立つということを忘れてはいけないと思っています。その考えからすると、環境のために何かをすることは自然な所作のようなもの。「呼吸をするように当たり前に取り組む」感覚が、私たちの中にはあります。

また、私たちはスポンサーの方々からのご支援をいただくことも、ビジネスとして重要な柱です。スポンサー企業の経営課題や社会課題の取り組みを、私たちのコンテンツや場を使って世の中に発信するという形で提案し、協力していただいています。他には、スポンサーから資金面での支援を受け、その上で「あとはアルバルクに任せるよ」といった形のパッケージもあり、これをALVARK Will サポーターなどの形でご支援いただき、私たちが企画として展開しています。

こうした仕組みや活動を通じて、“もったいない”という考えを大切にしながら、東京で共に暮らすみなさんと一緒に、幸せに暮らせる環境をつくっていきたいと考えています。

◇環境のための取り組みを呼吸するようにする。それを自分たちだけでなく、ビジネスでつながっている方々と、さらにエンターテインメントを求めて集まる観客の方々とつながって実現していく。アルバルク東京のアクションは「せっかく一堂に会してるんだから、みんなで環境問題も取り組まないともったいない」を楽しく実現しているものなのだ。

構成・文／峯重咲希（FRaUweb）

捨てられるはずの果実を「おいしい価値」に変える。キリンビール『氷結®mottainai』が目指す未来