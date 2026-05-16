「もうやめよう」と決めたはずなのに、連絡が来るとまた気持ちが揺れてしまう。不倫関係でそんな状態を繰り返す女性は少なくありません。“好き”という感情だけでなく、「離れられない」という気持ちが強くなっているのでしょう。気づかないうちに、関係に依存しているケースも少なくありません。連絡ひとつで気分が大きく変わる返信が来ると安心する。逆に、連絡がないだけで落ち着かなくなる。その日の気分が相手の反応に左右さ