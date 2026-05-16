1989年にNASAが公開したレポートでは、室内空気質の悪化を防ぐために観葉植物を配置することが推奨されました。しかし、この研究は密閉された環境で観葉植物の有効性を示したもので、家のリビングなど実際の室内ではほとんど意味がないことを専門家が指摘しています。Can houseplants really purify the air in your home? What the science actually sayshttps://theconversation.com/can-houseplants-really-purify-the-air-in-y