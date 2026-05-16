2026年5月16日・17日に徳島県で開催されたアニメ・ゲーム・マンガ関連イベント「マチ★アソビ Vol.30」では、様々なアニメ制作スタジオが徳島に集結します。そこで、各アニメーション制作スタジオや関連会社のブースを象徴するスタンプを集める「アニメスタジオスタンプラリー」が開催されました。さっそくすべてのスタンプをコンプリートするべく、マチ★アソビ Vol.30の会場となる徳島市内を走り回ってきました。マチ★アソビvol