ホルムズ海峡で未詳の飛行体から攻撃を受けた韓国貨物船「HMM NAMU（ナム）」から下船し、アラブ首長国連邦（UAE）のドバイ市内のホテルに滞在している船員たちの姿が捉えられた。11日、KBS（韓国放送公社）によると、韓国人船員の一部は事故当時の衝撃で負傷し、治療を受けていることが伝えられた。ある韓国人船員は腰と首にサポーターを着用し、右目の周りにあざができた状態だった。この船員はKBS側の公式インタビュー要請を丁